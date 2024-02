Gobierno nacional volvió a aplazar reunión con transportadores para discutir precio deACPM

Tunja

Así lo confirmó en Caracol Radio el presidente de la Cámara Intergremial del Transporte, Alfonso Medrano, aseguró que ya son dos aplazamientos los que ha hecho el gobierno Nacional.

“Teníamos previsto con el señor ministro que este miércoles a mediodía nos íbamos a reunir, pero en el día de hoy nos canceló la reunión y nos notificó que el día 28 de febrero a las 12 del día nos encontrábamos nuevamente en el ministerio de Hacienda”, afirmó.

Indicó que no son claras las razones de los reiterados aplazamientos; “realmente no sabemos qué esté preparando el ministro o qué nos vaya a decir, no sabemos qué esté pensando o qué decisión vaya a tomar”.

“Nosotros como Cámara Intergremial del Transporte ya le propusimos la fórmula para el precio del Diesel en Colombia, es decir, que no llevemos el Diesel a precio internacional, al precio del golfo de México, sino que lo llevemos a pesos donde Ecopetrol va a tener una menor rentabilidad por cuenta de que en Colombia producimos petróleo, tenemos dos refinerías (…) en la reunión estuvo Ecopetrol explicándonos todo el proceso y quedó probado que somos autosuficientes en cuanto al Diesel y en cuanto a la gasolina”, afirmó.

El líder gremial insistió en que las concertaciones con el gobierno Nacional están direccionadas al cambio de la formula que determina el precio de los combustibles y no a la negociación de una posible alza en los precios actuales, ni del Diesel, ni de la gasolina.

“El ministro dice que va a hacer una contrapropuesta, alcanzó a esbozar algo pero nada claro, nada que sepamos; nosotros esperamos es cambiar la fórmula, nosotros no buscamos negociar ninguna alza, es cambiar la fórmula. Han sido conversaciones respetuosas y técnicas”, reiteró.