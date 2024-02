Transportadores denuncian presuntas irregularidades con recursos del FET en Barranquilla

La Asociación de Transportadores del Sistema Colectivo, Asotrascol, interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía, por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos del Fondo de Estabilización Tarifario (FET) y la creación del Sistema Inteligente de Transporte Público Colectivo, SIBUS.

Esta Asociación reúne a las empresas de transporte Sobusa, Lolaya, Transmecar, Cootransco, Cootrasol y Transalianco, que actualmente están impedidas para aplicar el aumento de $300 pesos en el pasaje del transporte en Barranquilla, según estableció la entidad Área Metropolitana de Barranquilla (AMB).

A través de una rueda de prensa, el presidente de Asotrascol, Francisco Pupo, advirtió que la denuncia se interpuso contra el director del AMB, Libardo García, contra exalcaldes del área metropolitana de Barranquilla y funcionarios vinculados a los ministerios de Transporte, Hacienda, TIC y al departamento Nacional de Planeación del Gobierno anterior.

“Esos recursos del FET no son públicos, son de la tarifa de los empresarios y de los usuarios. Los recursos del FET, por ley, tienen que provenir de recursos propios del ente territorial, de sus impuestos, del predial, de ahí deben de sacar eso y estabilizar el fondo, pero no lo han hecho”, dijo Pupo.

De acuerdo con Pupo, en los seis años que lleva funcionando el FET -que lo aportan las empresas de transporte público colectivo al Transmetro-, se han destinado más de 200 mil millones de pesos, de los cuales se desconoce su destinación. Además, cuestionó el aumento del costo del pasaje del transporte público.

“El incremento no es un incremento a la tarifa, es un recurso más que se le tiene que entregar la Área Metropolitana, además de los $200 del FET, o sea serían $450 pesos. Nosotros no estamos de acuerdo con eso y no entramos en el programa ni al SIBUS”, puntualizó.

Movilización por aumento de pasaje

Desde las centrales obreras y movimientos sociales se ha organizado un plantón, que se realizará el próximo miércoles 21 de febrero a partir de las 8:00 de la mañana, frente a las instalaciones del concejo de Barranquilla.

La iniciativa busca levantar una voz de protesta contra el alza de $300 pesos de la tarifa del transporte público.

