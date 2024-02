Jaguares responde y vence con contundencia al Once Caldas

Jaguares venció sin problema a Once Caldas / Colprensa

Jaguares y Once Caldas se vieron las caras en el partido correspondiente a la fecha 7 del campeonato nacional. El encuentro entre ambos equipos dejó la victoria de los cordobeses sobre los manizaleños con marcador 3-0 a favor del equipo local.

Las acciones importantes del partido llegaron sobre el primer cuarto, al minuto 16 cuando el VAR intervino por una falta en el área de Once Caldas por un supuesto penal a favor de Jaguares. En medio de un tiro de esquina, hubo un balón dividido entre Gustavo Torres y Freddy Espinal, que terminó en el suelo. El juez Diego Ruiz fue a revisar la jugada y su decisión final fue validar el penal para los cordobeses.

El encargado de cobrar fue el delantero y capitán Wilson Morelo, quien mandó el balón adentro hacia la parte superior del centro para decretar el primer gol del partido.

Once Caldas trató de llegar al arco rival y responderle a Jaguares con una reacción ofensiva en mando de su principal figura, Dayro Moreno, quien para fortuna de Jaguares, estuvo desconectado en el partido. Más allá del gol de Morelo, no hubo más acciones de peligro sobre las porterías, y así concluyó el primer tiempo.

A los 13 minutos de la segunda mitad, Jaguares amplió la diferencia del marcador tras la anotación de Kahiser Lenis. La jugada nació de un contragolpe de los locales, que desde el rechazo de su portero Jhon Figueroa, el balón le quedó a Morelo que transportó con velocidad el balón hasta llegar al último tercio de la cancha para habilitar a su compañero sobre el costado izquierdo del área. A pocos metros del arquero James Aguirre, Lenis disparó a la parte superior consiguiendo el segundo gol del partido, estirando la diferencia para su equipo.

Al 77′ llegó el doblete de Morelo que terminó una jugada que pasó por casi toda el área, y al final recibió libre un balón muy cerca sobre el punto penal que con su pierna derecha anotó la tercera diana del partido que indicó la contundente derrota de su equipo sobre Once Caldas.

Al final del compromiso hubo la revisión por una posible expulsión del Once Caldas. La jugada en concreto fue una fuerte pisada de Roger Torres a un punto sensible del pie de su rival. Ruiz recibió el llamado del VAR, y al revisar la jugada determinó la expulsión de Torres. Así es como Once Caldas suma su quinto expulsado en siete fechas del campeonato.

En la próxima fecha, Jaguares no tendrá acción y descansará, ya que tendrá que visitar a Nacional, equipo que se disputa el paso a la fase de grupos de la Copa Libertadores el miércoles 21 de febrero. Por ende, este encuentro quedó programado el miércoles 27 de marzo. Por su parte, Once Caldas se juega un partido importante al recibir a Deportivo Pereira en el clásico del Eje Cafetero el jueves 22 de febrero a las 8:20 PM.