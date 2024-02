Hoy se leerá la sentencia condenatoria contra el médico Antonio Figueredo

Bucaramanga

Hoy lunes 19 de febrero a las 2:00 de la tarde será la lectura de la sentencia condenatoria en contra del médico Antonio Figueredo, quien fue denunciado por su excompañera sentimental, María Paula Pizarro, por agresiones y abuso sexual.

El galeno en noviembre del 2023, ya había sido sentenciado por los delitos de violencia intrafamiliar y acceso carnal violento, los dos agravados.

Inició la misión Wisconsin con la que se operarán a 300 personas gratis

A propósito de la lectura de la sentencia, María Paula Pizarro, una de las víctimas celebró que a pesar de que sufrió de revictimización en los últimos dos años, ha servido para que todas las mujeres que han sido víctimas de violencia sean escuchadas.

“Lo que va a ocurrir el día de hoy nos va a permitir que todas estas situaciones o tragedias no terminen en cosas mayores, que las mujeres no seamos silenciadas y que terminemos siendo víctimas mortales, ha sido un proceso largo, ahorita no me encuentro en el país por esto, ha sido peligroso”, dijo.

En Bucaramanga el pico y placa metropolitano no es pedagógico

Después de hacer pública esta denuncia, Pizarro tuvo que salir del país debido a que siguió siendo víctima de hostigamientos por parte del médico Figueredo, “después de las lesiones que este señor me causó él intentó buscarme y decirme que cambiara la versión porque yo era la única persona que estaba ahí y que sabía lo que había pasado”.

Dijo también que él médico la buscó por diferentes medios para pedirle que no lo denunciara y que siguiera estando en la relación con él, por tal motivo fue que optó por salir del país para estar tranquila. Tras las denuncias de María Paula, varias personas más contaron la historia de acoso por parte de este médico, según contó Pizarro.

Asesinan a un hombre al frente de un Hospital de Bucaramanga

“Fueron acosadas sexualmente y a nivel laboral, me pudieron colaborar nueve mujeres pero sé que existen algunas otras que no pueden hablar por diferentes situaciones, hoy nos van a acompañar en el plantón, es impactante que esto siga pasando”, agregó María Paula.

Para hoy a la 1 de la tarde víctimas y familiares estarán realizando un plantón a las afueras del Palacio de Justicia de Bucaramanga previo a esta audiencia en contra del médico.