El mensaje del alcalde de Sogamoso que molestó a concejales de Tunja, "no tenemos ningún afán de abrir el relleno en las condiciones actuales".

Tunja

En la sesión de este lunes 19 de febrero en el Concejo de Tunja, a la que fue invitada la secretaria de Ambiente, Natalie callejas, el concejal Andrés Duarte se quejó porque según él, la ciudad se ha convertido en el “basurero del departamento” teniendo en cuenta que el relleno sanitario de Pirgua estaría recibiendo los desechos de más de 100 municipios, luego del cierre del relleno sanitario Terrazas del Porvenir de Sogamoso.

La discusión se centró en las recientes declaraciones del alcalde de Sogamoso, Mauricio Barón, quien mediante un video afirmó que no tiene ningún afán en darle apertura al relleno sanitario de esa ciudad, el concejal Duarte, cuestiono dicha afirmación y encendió la polémica, dijo:

“Extendemos una preocupación alarmante ante las manifestaciones públicas del alcalde de Sogamoso al decir – no tenemos ningún afán en abrir el relleno sanitario –, y no tener ningún afán para la ciudad de Sogamoso sí representa un afán para la ciudad de Tunja; Tunja no es el basurero del departamento, aumentamos en más de 30 municipios en recepción de basuras, lo que nos implica más de 10 toneladas mensuales para el municipio”.

El cabildante citó uno de los estudios que lideró la universidad Santo Tomás, donde se hace una evaluación de la calidad del aire en la vereda de Pirgua en Tunja, donde está ubicado el relleno sanitario y que según él, presenta hallazgos que podrían indicar que existe afectación.

“Hoy yo le presentaba el Concejo municipal un estudio donde se hace la evaluación de la calidad del aire, un estudio liderado por la universidad Santo Tomás y nos presenta que efectivamente sí se está perjudicando la calidad del aire en la vereda de Pirgua (…) nos presenta en unos términos muy técnicos el aumento de partículas en la calidad del aire, eso desencadena en temas, por ejemplo, de aumento enfermedades cardiovasculares y aumento de enfermedades respiratorias; es decir, a nuestros campesinos y nuestros habitantes de la vereda sí les debe representar hoy algún afán que se ponga en funcionamiento el relleno sanitario Terrazas del Porvenir del municipio de Sogamoso”, indicó.

Aseguró, además, que aún no se tiene ninguna información por cuenta de Urbaser, empresa encargada de la operación del relleno sanitario de Pirgua en Tunja, frente a la vida útil del lugar y en cuánto ha mermado, después del cierre de Sogamoso.

“Para el año 2022 se tenía presente que el relleno sanitario tenía 14 años de vida todavía, hoy en 2024, estaríamos en un aproximado de 12 años de existencia del relleno, no hemos tenido la oportunidad de dialogar con Urbaser”.

Por su parte, el alcalde de Sogamoso, Mauricio Barón, le respondió al concejal, insistió en su declaración.

“Es lo que yo quise decir, no tengo ningún afán de abrir el relleno sanitario en esas condiciones, el afán nuestro es cambiar el modelo de atención de residuos sólidos”, y explicó:

“Nosotros estamos desarrollando, en este momento, todas las estrategias necesarias para poder resolver el problema de residuos sólidos en la ciudad, tenemos un relleno sanitario de carácter regional que ha recibido desde hace muchos años los residuos sólidos de más de 43 municipios y que el año pasado entró en una crisis bien compleja, una crisis que requiere inversiones importantes de parte del Estado, es una crisis ambiental, de ese equipamiento, tenemos problemas muy serios con el manejo de lixiviados que han venido contaminando fuentes hídricas, deslizamientos al interior del relleno que generan alta peligrosidad y eso genera mucha desinformación en la comunidad; en efecto, había el temor de que nosotros buscásemos la reapertura inmediata del relleno y eso genera problemas en la comunidad, y, lo que yo quiero decir, es que tenemos que buscar una alternativa seria a ese equipamiento que resuelva y ayude a resolver de una u otra forma los problemas de manejo de residuos en el departamento y que sea modelo nacional”, dijo.

Barón reveló que actualmente hay acercamientos con el gobierno Nacional para evaluar un nuevo modelo de manejo y disposición de residuos particularmente orgánicos en la ciudad.

“Hemos venido trabajando con el Ministerio de Vivienda, ya tenemos una primera consultoría lista para el manejo de lo que tiene que ver con lo orgánico, los orgánicos en los rellenos sanitarios de nuestro departamento significan más del 75% del ingreso de los residuos, por eso, en un modelo de basura Cero, en un modelo de aprovechamiento económico, nosotros podemos ser modelo de implementación”.

Según el mandatario, la consultoría para determinar la pertinencia del nuevo modelo, aplicado en Sogamoso, ya está en trámite.

“Esa primera consultoría la va a contratar FINDETER en un convenio tripartita entre el municipio, el Ministerio y FINDETER, y eso nos va a permitir tener soluciones estratégicas al manejo de los residuos sólidos, por eso le decía a la comunidad que no se preocuparan porque no tenemos ningún afán de abrir el relleno en las condiciones actuales, el afán es migrar hacia un mecanismo adecuado que nos permita resolver el tema de residuos de la ciudad, de la provincia y del departamento, pero tenemos que hacerlo de manera adecuada, alineada a las políticas nacionales del Plan Nacional de Desarrollo pero sobre todo, alineado a los mecanismos sofisticados de manejo de residuos en el mundo”, finalizó.