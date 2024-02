Alcaldía de Cartagena radicó proyecto de acuerdo ante el Concejo para incorporar recursos

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Hacienda, presentó en el Concejo Distrital de la ciudad un proyecto de acuerdo que busca incorporar 597 mil millones de pesos al presupuesto para el 2024.

Los recursos de esta incorporación provienen de saldos no ejecutados en el año anterior que tienen destinación específica y son susceptibles a ser incorporados en el Presupuesto de Rentas de la vigencia actual al funcionamiento, al servicio de la deuda y a las inversiones del Distrito.

Los recursos se incorporarían en el presupuesto de rentas, recursos de capital, recursos de fondos especiales y establecimientos públicos, así como los gastos de funcionamiento, servicios de la deuda e inversiones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024 del Distrito.

Entre las destinaciones a destacar para las que se usarán estos recursos ($597.150.207.430) están:

-$38 mil millones para invertir en seguridad como parte del Plan Titán 24. Se implementarán diversas estrategias, incluyendo la puesta en marcha de comandos élites en cada localidad, la mejora de los sistemas de videovigilancia y la adquisición motocicletas para potenciar los cuadrantes de seguridad.

-$120 mil millones, como la mayor inversión que se ha hecho en infraestructura en los últimos tiempos en Cartagena.

Estos recursos se destinarán para la construcción del Gran Malecón del Mar, 200 calles, cuatro nuevos puentes en la ciudad (Nuevo Paraíso, Canal Ricaurte, Benjamín Herrera y Las Palmas y la recuperación de dos (Jiménez y Bazurto), y la recuperación de caños y lagunas. Además, la realización del Distrito Creativo y de Innovación en Manga.

Además, se harán adecuaciones y se dotará de la infraestructura educativa necesaria al colegio San Felipe Neri. También, se reconstruirá el colegio Fernández Baena, se harán mejoras en el Inem y el nuevo colegio I.E José de la Vega será una realidad.

-50 mil millones para la recuperación del espacio público, la recuperación de parques como el del Reloj Solar, Las Botas Viejas y Luis F. Vélez, y la construcción de diversos espacios recreacionales en la ciudad como el Complejo deportivo de Chambacú, el cual contempla canchas de fútbol, canchas múltiples, parque biosaludable, zonas de recreación infantil, espacios para mascotas y senderos que conectarán con el Parque Espíritu del Manglar. Además, se rehabilitará el parque de patinetas.

-$40 mil millones para la sostenibilidad, mejoramiento y fortalecimiento integral de Transcaribe con la adecuación de estaciones, mantenimiento de los buses, implementación de rutas, optimización del sistema de recaudo, entre otras intervenciones.

-$43 mil millones para el fortalecimiento de la salud y la atención en los centros de la ciudad. Con esto se harán adecuaciones para ampliar la red hospitalaria con los centros de Canapote, Pozón y Nelson Mandela.

-$1500 millones para implementar el programa ‘Mi primera chamba’, con el que el Distrito contratará a 200 jóvenes para hacer prácticas en la administración, los cuales tendrán un estipendio económico para fomentar la rentabilidad social e irrigar recursos en la población.

-28 mil millones para el mejoramiento de viviendas, titulaciones, entre otros procesos para dignificar el techo de los habitantes.

-$20 mil millones para desarrollo social con el fortalecimiento de programas de adulto mayor, niños, jóvenes, habitantes en condición de calle, personas con discapacidades y asuntos de mujer.

Además, entre otras intervenciones de ciudad, se destinarán recursos para la compra de 60 coches eléctricos para el Centro Histórico, la modernización del Datt y nueva señalización, la construcción de una nueva estación de bomberos y para triplicar, de forma inédita, el presupuesto, de $1,5 mil millones a $5 mil millones, para la promoción y el fortalecimiento del sector turístico, especialmente el deportivo, a través de Corpoturismo.

A propósito de esta anhelada incorporación de recursos, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, expresó: “La campaña de la Secretaría de Hacienda sobre que ahora ‘los impuestos sí se ven’ debe palparse en una ciudad más segura, en nuevas vías pavimentadas, en el disfrute del gran malecón del mar, en colegios con la mejor infraestructura, en centros de salud de calidad, en que cartageneros como Gustavo Tatis vuelvan a disfrutar de parques como el del Reloj Solar, en buses de Transcaribe con las mejores condiciones prestando un servicio de mejor y mayor calidad, entre tantas ejecuciones proyectadas”.

Y resaltó, con respecto al mejoramiento de la calidad de vida de los cartageneros: “Aquí se trata de que los anhelos no se queden en el papel y optimizar estos recursos para que nadie piense que no tendrán la destinación social y el impacto que anhelamos. La confianza depositada por los cartageneros, a través del pago de sus impuestos, debe ser retribuida con obras y procesos que mejoren su calidad de vida, pero para ya, con fechas establecidas en 2024 y reafirmar nuestro compromiso de que no seremos un gobierno de ‘promesas’”.

El proyecto de acuerdo se radicó el pasado viernes y se espera que su discusión se dé en las plenarias del Concejo de la semana que comienza, en medio del primer periodo de sesiones ordinarias de 2024 que culmina el próximo 29 de febrero, y así el proyecto de acuerdo se convierta en un acuerdo de ciudad y se comience con todo el plan de inversiones y obras que la administración de “Unidos para Avanzar” tiene proyectado.