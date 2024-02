¿Qué dicen veedores, concejales y autoridades por Malibú- Portal de Pinares en Armenia?

Armenia

En un debate llevado a cabo en el Concejo Municipal ciudadanos y concejales dieron a conocer las inquietudes por la culminación total de la obra que fue entregada en diciembre del año anterior.

En primer lugar, el veedor Jorge Alfredo Chimuja indicó que es alta la preocupación porque considera no fue entregada la obra en óptimas condiciones. Sostuvo que el puente genera afectación para los conductores que por allí transitan ya que la forma de pendiente presenta deterioro. Recordó que más de cuatro años hubo cierre total de la vía mientras se definía la intervención lo que generó bastante complejidad para la movilidad de la importante zona.

El concejal ponente Felipe Villamil, manifestó que han hecho el seguimiento a la obra en la que fue evidente el afán por entregarla sin la terminación correspondiente. Advirtió que la administración anterior no tuvo el principio de planeación ya que la obra no inició en los meses de febrero y marzo de 2022 que hubiera permitido la culminación. Reveló que a hoy el puente no tiene anden terminado, tiene resaltos, escombros, falta de señalización y alumbrado.

Por su parte la secretaria de Infraestructura de la ciudad, Claudia Arenas, informó que se encuentran en la fase precontractual por un valor de 480 millones de pesos para culminar las obras complementarias que no se pudieron realizar en la vigencia anterior por temas técnicos.

Explicó que después de dos meses que consoliden el terraplén y asentamiento de diseño puedan iniciar las obras de la última fase finalizando el mes de abril. Fue clara que será una ejecución de 60 días y no será necesario el cierre total mientras avanza el proceso.

Recordó que la intervención se ha generado en varias fases donde en la primera fue la estabilización; la segunda a cargo de EPA con la construcción del box culvert, todo con una inversión superior a los 5 mil millones de pesos.