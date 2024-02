Impuesto para autogeneración de energía solo aplicará a grandes empresas en Barranquilla

El concejo de Barranquilla aprobó que el impuesto de alumbrado público para la autogeneración de energías limpias en Barranquilla, solo aplique a grandes empresas.

Así lo dio a conocer el alcalde Alejandro Char, quien se mostró complacido porque el concejo haya atendido el llamado para no afectar la economía de los pequeños hogares.

De acuerdo con el inciso 0002 del 6 de febrero del 2024, no se aplicará el impuesto en Barranquilla para la “autogeneración, cogeneración y comunidades energéticas, a partir de fuentes no convencionales de energía renovables, siempre y cuando la capacidad máxima instalada por usuario no sobrepase 1MW (1.000KVA)”. De esta manera se exime a los usuarios de autogeneración catalogados como pequeña escala.

Char aseguró que se trata de una apuesta por seguir garantizando la transición energética.

Valoramos la receptividad del Concejo Distrital al llamado que le hicimos para que el impuesto de alumbrado público solo quede limitado a la auto generación de las grandes empresas.



En Barranquilla nos la jugamos con toda por la transición energética, por un mundo más limpio y… — Alejandro Char (@AlejandroChar) February 17, 2024

Polémico decreto

En diciembre del 2023, antes de finalizar la administración de Jaime Pumarejo, se dio una polémica por el decreto de autogeneración de energías limpias y el pago del impuesto para quienes instalaran paneles solares. Sin embargo, Pumarejo aseguró que se trató de un error de interpretación.

Ante la polémica, el mismo presidente Gustavo Petro se pronunció, cuestionando la medida.

LEA TAMBIÉN: Bomberos de Barranquilla controlaron emergencia con un bus de Transmetro