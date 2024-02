Hincha de Atlético Nacional insultó al entrenador Jhon Bodmer en rueda de prensa

La situación en Atlético Nacional es cada vez más tensa. El conjunto antioqueño sumó su segunda derrota consecutiva, tercera en lo corrido de la temporada regular, tras caer 3-2 con Deportivo Cali en el Estadio de Palmaseca, encuentro válido por la séptima jornada del campeonato colombiano.

Se trata de un balance preocupante, teniendo en cuenta que el equipo se encuentra fuera de los ocho con una jornada de más respecto a varios rivales. De momento, ocupa la decimosegunda casilla con ocho unidades. Adicional a lo anterior, tan solo ganó uno de sus últimos seis partidos. Presente que preocupa, más aún teniendo en cuenta que se avecina la Copa Libertadores 2024.

Precisamente el término del partido ante los vallecaucanos, a la rueda de prensa acudieron tanto el entrenador Jhon Bodmer como el volante uruguayo Pablo Ceppelini. Allí, el director técnico, que días atrás había puesto su cargo en consideración de la junta directiva, ratificó que continuará en la institución y manifestó que a pesar de la derrota, su equipo mostró cosas importantes.

“El resultado fue negativo, pero miro el desarrollo del juego y se hizo un gran partido. Será para polemizar, pero los números no mienten; el resultado, tampoco... Si somos finos en el último tercio la historia sería otra. Somos un equipo que va al frente y propone”, sentenció.

Y reveló la razón por la que tardó en ir al vestuario, una vez concluido el compromiso: “Me quedé reflexionando porque el grupo hizo un gran partido... Me quedé analizando qué falta hacer para que los números se vean reflejados en el resultado... Me pregunto qué pasa, porque hacemos buenos números y desarrollo de juego y al final el resultado no se da. Quisiera tener la respuesta, pero no la tengo. No es la inexperiencia”.

Si bien reconoció que debe “pensar y reflexionar” respecto a si tiene la gasolina para continuar en el cargo, en la junta directiva “me han mostrado el respaldo” y por dicha razón “de momento sigo en Nacional”.

Altercado con un hincha

En el cierre de la rueda de prensa, un aficionado de Atlético Nacional logró meterse a la sala y aprovechó para lanzar críticas e insultos en contra de Jhon Bodmer, quien no respondió absolutamente nada y tan solo escuchó lo que le gritaban.

“¿Por qué lo sacás, mari...? El que mejor estaba jugando, el que le pone corazón y huev... lo sacás. Ponete serio, o es que este equipo te queda grande... Ponete serio, papi”, dijo el aficionado, que tras lo ocurrido fue sacado del sitio y seguramente recibirá una sanción de la Dimayor. Tras esto, la rueda de prensa se dio por finalizada.

“Hincha” de Nacional interrumpe en la rueda de prensa arremetiendo contra el técnico Jhon Jairo Bodmer. pic.twitter.com/UCQuzkqsZ7 — David Narváez (@dnarvaez19) February 17, 2024

Según informó el periodista Alfonso Morales, el aficionado se encontraba en un palco del Estadio de Palmaseca y recibirá un comparendo de la Policía por “incitación a la violencia en espectáculo público”.

Vale recordar que este no ha sido el único lío de la hinchada de Nacional. Luego del partido ante Millonarios de la jornada anterior, el cual terminó con victoria capitalina por 0-1, algunos aficionados le prendieron fuego a banderas, papeles e incluso silletería de la tribuna sur del Atanasio Girardot.