Contrato de chalecos antibalas puso a Boyacá en el radar de la secretaría de Transparencia

Tunja

El secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga Franco, dio a conocer que se está adelantando una investigación por un contrato que está vigente de unos chalecos antibalas cercano a los $5.000 millones en Boyacá.

“Estamos todavía revisando alguna información, algunos cruces de contrataciones, sobre todo porque se repiten algunos personajes, personas jurídicas que contratan al parecer con los mismos entes territoriales, de eso en particular hemos generado una alerta que le he puesto en el enlace del Gobernador, más exactamente de una contratación que está vigente de unos chalecos antibalas que aún no se ha adjudicado que son casi $5.000 millones. Le he colocado la alerta informal, hoy le llegará de manera formal con el propósito de verificar que no haya ningún tipo de irregularidad en el costeo de dichos chalecos”, aseguró Andrés Idárraga Franco.

De acuerdo con lo señalado por Idárraga, en varios municipios del departamento hay pendientes varios temas del 2023, los cuales ya se generaron las alertas pertinentes.

“Vamos a convocar a la Comisión Regional de Moralización porque hay muchos temas que quedaron pendientes del 2023 en municipios como Sogamoso, Tunja y Paipa, entonces queremos volver a recoger todas estas alertas que tenemos y de la mano de la Contraloría, de la Fiscalía y de la Procuraduría tomar las acciones pertinentes, o bien, para dejar despejada cualquier duda sobre esas contrataciones o bien para que la justicia actúe sobre esas personas”, añadió el funcionario, quien además enfatizó que hasta el momento son unas alertas.

“Hasta ahora son indicaciones, son alertas, no tenemos nada concretamente fuerte como para que se aperture por parte de la Fiscalía o de la Contraloría o de la propia Procuraduría algún tipo de investigación. Nosotros seguimos detrás, seguimos recogiendo información. Invitamos a la gente a que siga denunciando, utilice el portal de transparencia de la Presidencia de la República, utilice el portal anticorrupción (Paco) y ahí van a poder encontrar un lugar donde puedan denunciar de manera anónima y esperamos que esto sirva para el país, para que haya justicia y menos impunidad”, añadió.

Durante la cumbre de alcaldes y alcaldesas en Chiquinquirá, el secretario invitó a los mandatarios de los 123 municipios de Boyacá a ejecutar los recursos con responsabilidad.

“La invitación que le hago a los alcaldes es: Primero, que hagan las cosas bien, porque la secretaría de Transparencia tiene los ojos encima de absolutamente toda la ejecución de recursos públicos. Dos, la articulación y fortalecimiento de los jefes de control interno como una medida muy especial para luchar contra la corrupción y promover la transparencia. Y tres, de nada nos sirve mucha gestión de recursos públicos si esto no es acompañado de transparencia. Entonces esperamos que los alcaldes y alcaldesas recién llegados nos cojan la caña, a propósito de la importancia de la integridad pública y la transparencia, el cumplimiento de sus objetivos como alcaldes acompañados de una lógica anticorrupción clara y esperamos que Boyacá brille por ello”, sostuvo Andrés Idárraga.

Por último, Idárraga afirmó que la sensación de corrupción en el país entre la comunidad habría disminuido, aunque invitó a los colombianos a denunciar hechos de malos manejos de los recursos públicos.

“La percepción de corrupción ha disminuido, es decir, hemos mejorado los indicadores de transparencia en este momento, a excepción de la variable que tiene que ver con ejecución de denuncias, es decir, del tema de justicia. Eso ha sido una variable que no nos ha permitido mejorar en el ranking de transparencia internacional. Sin embargo, yo creo que más allá de ponernos como indicadores, es importante que la vuelva a tener confianza en las instituciones, necesitamos que haya justicia, que no quede la imagen de, aquí lo que hay es impunidad, para qué denunciar, aquí todo lo que se denuncia en gavetas, aquí solamente la justicia es para los de ruana, tenemos que acabar eso, ese día yo creo que podemos avanzar como sociedad en materia transparencia”, dijo.