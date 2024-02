Petro advierte al Clan del Golfo: “Si no se desmantela será destruido por el Estado”

Este sábado 17 de febrero, el presidente Gustavo Petro sostuvo una reunión bilateral con el Canciller de la República Federal Alemania, Olaf Scholz, tras su visita como único mandatario suramericano invitado a la Conferencia Mundial de Seguridad de Múnich.

A su salida, el mandatario de Colombia brindó declaraciones a los medios sobre los recientes ataques del Clan del Golfo, la elección del fiscal General, así como de la salida de la exministra de Deporte, Astrid Rodríguez.

Clan del Golfo

El Jefe de Estado condenó los intensos combates entre miembros del Clan del Golfo, que delinquen entre el nordeste de Antioquia y el sur de Bolívar, con tropas de las Fuerzas Militares, que dejaron este viernes 4 soldados asesinados y 7 heridos. Aseguró que el Gobierno Nacional no está en ninguna negociación con este grupo y prácticamente su actividad se ha centrado en las economías ilícitas que el Estado está golpeando:

“El Clan del Golfo no está en ninguna negociación con el Gobierno y su actividad se ha centrado en las economías ilícitas que estamos golpeando, en la medida en que destruyamos la economía del oro ilícito protegiendo al pequeño minero y golpeemos la economía de la cocaína, estos grupos van a accionar contra el Gobierno y la población y vamos a responder, si no son capaces de desmantelarse, serán destruidos por el Estado”.

Indicó además que en Colombia la violencia está regionalizada y ligada a esta práctica, por lo que uno de los pilares fundamentales del Gobierno es reemplazar las economías ilícitas por lícitas y prósperas:

“En la medida en que destruyamos la economía del oro ilícito protegiendo al pequeño minero, que se le olvidó a los gobiernos proteger, y golpeemos la economía de la cocaína como lo estamos haciendo, son decenas de toneladas incautadas en los últimos días, en esa misma medida estos grupos van a accionar contra el Gobierno y contra la población, es el efecto, una eficacia en la lucha contra la economía ilícita por parte del gobierno y nosotros vamos a responder, si no son capaces de desmantelar sus grupos como hemos solicitado, simplemente serán destruidos por el Estado”.

El presidente @petrogustavo condenó el atentado en el que murieron 4 militares. Advirtió que el Clan del Golfo no está en ninguna negociación con el Gobierno “si no son capaces de desmantelar sus grupos, serán destruidos por el Estado”. @lizethsuescaa pic.twitter.com/tfJMSe2XR9 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 17, 2024

Plantón a favor de la Corte Suprema

Frente al plantón que realizó un grupo de personas en la sede de la ONU, al norte de Bogotá, como apoyo a la Corte Suprema y en rechazo a las presiones ejercida por sectores de izquierda para agilizar la elección del nuevo fiscal General, Petro manifestó que es una obligación de la Corte de escoger a una candidata de la terna enviada y es lo que está esperando el Gobierno Nacional: “Eso no se llama presión, esa es la orden de la Constitución”.

Con relación a la terna compuesta por Amelia Pérez Parra, Ángela María Buitrago Ruiz y Luz Adriana Camargo Garzón, reiteró que presentó mujeres “muy decentes y con experiencia en la justicia colombiana”, cumpliendo con su derecho constitucional:

“Nosotros no hemos hecho, sino cumplir la Constitución. La Constitución le otorga el derecho al presidente de presentar una terna, el principio ético de la Constitución le dice al presidente cualquiera que sea de las personas que ternan no deben estar vinculadas al crimen porque si no se acaba el país, es la mejor forma de incendiar con violencia Colombia que los órganos que investigan estén en manos del crimen (...)

“Eso no se llama presión, esa es la orden de la Constitución, la presión viene de la Constitución y en esa medida respetamos la constitución de Colombia en los pasos que nos ordena hacer”,

El mandatario @petrogustavo se refirió al plantón en Bogotá a favor de la Corte Suprema “Hay una obligación de la corte de escoger y estamos esperando. Eso no se llama presión, esa es la orden de la Constitución”, aseguró. @Lizethsuescaa pic.twitter.com/EwNmrVGAmy — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 17, 2024

Reunión con el Canciller federal Olaf Scholz

El mandatario reiteró la importancia de una cooperación con Alemania para apoyar los procesos de paz en Colombia y elevó una invitación al Canciller Scholz a visitar Colombia en el marco de la COP16 de Biodiversidad, que se desarrollará del 21 de octubre al 2 de noviembre de 2024.

Esta cumbre reunirá entre 12.000 y 15.000 líderes y expertos a nivel global para definir metas conjuntas que permitan proteger la biodiversidad centrada en la salud de los ecosistemas y las especies.

En sus declaraciones, mencionó que Colombia también asumirá la presidencia y la copresidencia de la CELAC y con Dinamarca se construirá un equipo para la próxima reunión alrededor de la superación de la crisis climática y las guerras.