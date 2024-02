Programación de Afinia entre el lunes 19 y el miércoles 21 de febrero en Bolívar

Lunes 19 de febrero:

· Cartagena: en la carrera 9 con calle 34, el sector La Boquilla, los sectores aledaños al Hotel Sonesta, la vía a La Boquilla y el Edificio Seaway estarán sin servicio de 6:35 a.m. a 7:15 a.m., y de 4:35 p.m. a 5:00 p.m., para realizar labores de reubicación de redes de media tensión y postes. Así mismo, se suspenderá el suministro eléctrico entre las 6:45 a.m. y las 5:45 p.m., en los sectores aledaños a Frutas y Verduras Élite, El Campo, Las Mellas, 14 de Septiembre, Centro de Eventos del Caribe Tropical y Lavadero King Car Wash.

De 6:45 a.m. a 4:00 p.m., se interrumpirá el servicio en la calle 39I con carrera 100 del barrio San José de los Campanos para avanzar con las obras de cimentación e instalación de postes y redes de media tensión.

En la zona insular de Tierrabomba, corregimiento de Bocachica, continuará la instalación de postes entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m.

· María La Baja: para realizar labores de optimización de la infraestructura del circuito Maríalabaja 2, en el horario programado de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., se suspenderá el fluido eléctrico en los corregimientos: Colu, Correa, El Níspero, Flamenco, Nueva Florida, Ñanguma, Retiro Nuevo, Nueva Esperanza, El Playón y Los Bellos. Así mismo, en las siguientes poblaciones de San Onofre (Sucre): Sabanas de Mucacal, San Antonio, Labarces y Boca Cerrada.

En el mismo horario se estará trabajando en los barrios Bellavista, La Plaza, sector Cementerio, Arroyo Abajo, Raicero y sector El Chumbum.

· Turbana: con el fin de realizar poda técnica sobre el circuito Ternera 13 se debe interrumpir el servicio desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., en la zona urbana del municipio Turbana, corregimiento Ballestas, la vereda El Polón y los sectores aledaños a la variante Mamonal- Turbana, variante Mamonal – Gambote.

Martes 20 de febrero:

· Santa Catalina, Clemencia: para adecuar las redes de distribución de los circuitos Bayunca 2 es necesario suspender el suministro eléctrico entre las 7:00 a.m. y las 6:00 p.m., en sectores de Clemencia como La Cordialidad y Cruz de Mayo. La zona urbana y rural de Santa Catalina y los corregimientos Arroyo Grande, Colorado Viejo, Pueblo Nuevo, Loma Arena y Galerazamba.

· El Carmen de Bolívar: de 6:00 a.m. a 5:46 p.m., se realizarán trabajos de instalación de nuevos postes, labores que requieren la interrupción del servicio en las poblaciones Arroyo María, Guamanga, veredas Mamón de María, La Tejada y Loma Central.

Miércoles 21 de febrero:

· Cartagena: para avanzar en la cimentación e instalación de postes y redes de media tensión, de 6:45 a.m. a 4:00 p.m., se suspenderá el suministro eléctrico en El Parque Heredia y San José de Los Campanos, sector Revivir.

Para adelantar el cambio de postes y redes de baja tensión se programó una interrupción del servicio entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m., entre la calle 30 con carrera 78G, el sector barrio Santa Mónica y los sectores aledaños al Banco Popular.

El equipo técnico adelantará mejoras sobre el circuito Chambacú 8, por lo que desde las 5:00 a.m. hasta la 5:00 p.m., se suspenderá el suministro eléctrico en la Avenida del Mercado (carrera 8B) con calle 30, sector Teatro Colón, Avenida del Centenario y Teatro Bucanero. Para aislar la zona de los trabajos, los clientes entre la Avenida Centenario y Avenida Luis Carlos López, Calle de La Magdalena, Calle del Solar, Calle Media Luna, Avenida del Centenario, Calle de San Andrés, Calle Tripita y Media, Calle de Las Tortugas y Calle de las Maravillas percibirán una interrupción del servicio de 6:00 a.m. a 6:45 a.m., y de 4:30 p.m. a 5:00 p.m.

· Clemencia: continuarán las labores sobre el circuito Bayunca 2, que demandan la interrupción el servicio de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., en los barrios Cooperativo entre calles 12 y 13; Las Charquitas, sector La Cruz, calle 10 con carrera 11 y sector La Cordialidad.