Las cuentas que rindieron al jefe del Clan del Golfo: plata, droga mexicana y armas

Bogotá D.C.

Caracol Radio conoció un audio de ocho minutos que fue interceptado por la inteligencia a uno de los encargados de las finanzas criminales del Clan del Golfo. Si bien fue enviado probablemente a finales del año 2023 al máximo jefe de ese grupo armado ‘Chiquito Malo’, demuestra una robusta empresa criminal financiada por el narcotráfico.

El audio comienza con una detallada rendición de cuentas sobre los pagos que se van a realizar a los máximos cabecillas, mandos medios e integrantes armados de las diferentes estructuras del Clan del Golfo.

Un cabecilla de bloque obtiene $50 millones y al de subestructura $10 millones. Quienes manejan los recursos ilícitos y los temas políticos reciben $5 millones. Entre tanto, al criminal armado le pagan $2 millones y a los informantes que alertan de operaciones de la Fuerza Pública entre $800 mil a $1 millón.

“Es un incentivo que nos está dando la organización”, dice el financiero del Clan del Golfo, quien se comprometió a enviarle a ‘Chiquito Malo’ un informe detallado de los pagos. “Le tengo 1.400 unidades pegadas al frente, algo nunca visto. Tenemos buen efectivo. Las cosas están bien”, aseguró.

Es más, el financiero manifestó se debe mantener una motivación a los integrantes del grupo armado con millonarios aguinaldos “Me voy a sentar con el pagador, quien debe saber cuántos comandantes hay. A todos ellos se les da un incentivo. Se va un poco de plata, pero gracias a Dios la tenemos. Crea que cualquier 500 mil o millón de pesos les da moral a los muchachos”, indicó.

Por otro lado, este hombre especificó lo que sería una alianza con carteles mexicanos. Cuando menciona la palabra ‘comida’, se refiere a la droga ilícita. “Ahora la comida va a llegar más cara, pero es 100 por ciento buena, la de los mexicanos. Ya me puse las pilas”, manifestó.

De igual manera, el financiero aseguró que está en marcha el pago de un armamento. “Usted me dirá por dónde entregamos los 10 millones de pesos para el man de los fusiles. Necesitamos armamento”, dijo.

También le advierte al máximo cabecilla del Clan del Golfo, ‘Chiquito Malo’, sobre las operaciones de la Fuerza Pública que se han intensificado. Es más, señaló a uno de los integrantes del Clan del Golfo de entregar información falsa sobre el movimiento de las tropas.

“Dios me lo bendiga, me lo guarde y me lo proteja donde quiera que esté. Cuídese mucho. Tiene que hacerlo”, señaló. En el 2023, las Fuerzas Militares propinaron al menos 2.500 afectaciones al Clan del Golfo, entre capturados, sometidos a la justicia y muertos en combates.