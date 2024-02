Siete casas en riesgo de colapso por arreglos en la malla vial del barrio La Peña

En el barrio La Peña de la localidad de Santafe, siete viviendas se encuentran en peligro de colapso por obras que está adelantando el distrito en la malla víal, en las tuberías del Acueducto del sector y aguas lluvias, por medio de la constructora Interambiente SAS, COP 289de 2022.

“La constructora empezó a hacer una excavación, debido a esa excavación, pues el terreno cedió. Al momento que cedió, eso fue el 9 de febrero, cedió totalmente la montaña. Ese día se activaron las rutas por parte de la comunidad”, afirma una de las habitantes del sector.

Desde la comunidad de La Peña, afirman que las viviendas se han estado agrietando y los tubos de agua y gas se están viendo afectados por el movimiento de la tierra.

“El ingeniero residente pues solamente decía que no sabía por qué se había abierto así, que no era culpa de ellos, la alcaldía local también subió, dijo que no. Solo nos dijeron que iban a hacer como diseños, los estudios topográficos para ver si había sido causante la obra, hasta el momento de hoy siguen negando la responsabilidad.”, relató.

La única solución que afirman los vecinos, dan las autoridades, es detener la obra para que la montaña deje de ceder. “Hace poquito volvió, cedió esta mañana la montaña. También tuvimos filtraciones de agua porque obviamente al momento que cedió pues aplastaron varios tubos de acueducto”.

Desde el Acueducto han visitado la zona hicieron algunos arreglos a tuberías para las casas y aseguran que están al frente del caso, pero que la responsabilidad debe ser netamente de la constructora, mientras que el IDIGER, por su parte, ya mandó parte para evacuación preventiva, a la cual los residentes dicen no acatarán.