Presidente del Cali: “Le hicimos a Sandoval una oferta de condiciones mucho mejores”

Continúa la novela entre Luis Sandoval y el Deportivo Cali. En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, Guido Jaramillo, presidente de la institución, dio detalles de cómo se ha manejado todo el tema de la renovación contractual del jugador y se mostró extrañado por la actitud que ha tomado en los últimos días, gracias a los consejos de su representante.

“Hace pocos días él dijo que estaba muy contento en el Deportivo Cali, con la ciudad y sus compañeros. Se le ha cumplido todo, con su salario estamos al día, entonces no entendemos porque solo firma si su agente se lo ordena”, expresó el presidente del equipo. En poco tiempo, Sandoval se metió en el ojo del huracán y es blanco de críticas de cierto sector de la hinchada y por parte de algunos directivos.

Rodríguez expresó que desde la dirigencia han hecho las respectivas gestiones para llegar a un acuerdo con el jugador y que continúe en la institución verde, pero que no han logrado un buen fin. “Le hicimos una oferta de condiciones mucho mejores de las que tiene ahora, incluso con mayor participación en caso de una transferencia internacional, pero no aceptó”.

A pesar de que el jugador tiene contrato vigente con el equipo, Medellín pensaría en traerlo como una prioridad en vista de la falta de delanteros que tiene. Sin embargo, la negociación y el proceso de contratación no sería tan fácil, tal como lo comenta el presidente. “Esto tiene que seguir un proceso. Las partes se tienen que sentar y definir porque no se ha llegado a un acuerdo. El jugador debe tomar una decisión, pero nosotros no optaríamos por pararlo, ya eso le toca al Cuerpo Técnico”.

La relación entre el jugador y el Cali parecía estar en calma por el pasado reciente, en especial por el partido ante el Boyacá Chicó, en el que anotó doblete y mostró particular armonía en la cancha con su compañero Juan José Córdoba. “En su momento hicimos el contrato a 12 meses. Pensamos que la renovación sería más fácil por todo lo que le brindamos”.

El reloj sigue corriendo, pero tarde o temprano Sandoval tendrá que tomar una decisión y optar, si continúa con el Deportivo Cali, o si deja el equipo vallecaucano por unirse con el cuadro paisa, dirigido actualmente por Alfredo Arias.