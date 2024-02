Empleados de Color Siete realizaron plantón y piden que se respete sus derechos laborales.

Manizales

Según las denunciantes incluso los descuentos que se les hacía por ley para pagar la seguridad social no aparecen en los sistemas y hasta el momento no han sido liquidados con los requisitos que exige la ley . Las manifestantes también denunciaron que al parecer la empresa está funcionando con otra razón social y no reciben ninguna solución por parte de Color Siete.

“Tenemos deudas de todo tipo entre ellas tres quincena, dos años de cesantías y además descubrimos que no nos hacían los aportes a seguridad social a tiempo”, así lo dijo Ligia Tabres Hernández, representante de los trabajadores.

En uno de los casos una trabajadora denuncia que le faltan solo tres meses para pensionarse, pero la empresa no canceló los aportes a seguridad social y por lo tanto este tiempo se aumentó y solicita la intervención del Ministerio del Trabajo y demás entidades competentes.

“Me llevo la sorpresa desde octubre no me pagaban la seguridad social y ya se me sube mi pensión 7 meses más y yo no tengo como pagar esa plata porque estoy sin trabajo”, dijo la denunciante.

La Central Unitaria de Trabajadores acompañó esta protesta realizada por más de 300 personas que denuncian múltiples irregularidades laborales de la empresa

