Dayro le da la victoria al Once Caldas sobre Patriotas y se acerca al record de Galván Rey

Once Caldas conoce la victoria nuevamente / Foto: Once Caldas

Continuando con la fecha 6 del campeonato colombiano, Once Caldas recibió a Patriotas de Boyacá en el Palogrande de Manizales. Los blancos se impusieron 1-0 sobre los boyacenses que cada vez más aseguran su tiquete de regreso a la B.

En medio de los actos protocolarios, la hinchada del local se hizo sentir presente con una imponente bandera recordando al ‘profe’ Luis Fernando Montoya y su gesta de la Copa Libertadores en 2004. Pese al difícil horario para asistir, la hinchada del Once se reportó con miles de espectadores en el escenario deportivo.

En el primer tiempo, el equipo de casa comenzó con la mayor iniciativa y no se guardó nada. Con Dayro Moreno como bastión del ataque, los locales crearon las opciones más peligrosas sobre el arco de Juan Caicedo, que respondió oportunamente a los ataques del equipo de Hernán Darío Herrera que llegaban constantemente.

Tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe, dicen por ahí, y fue lo que pasó en el minuto 30 cuando llegó la anotación del más importante, Dayro Moreno. El nacido en Chicoral, Tolima pateó el penal que le sancionaron a favor de su equipo. En primera instancia, Caicedo adivinó el destino del balón y lo atajó, pero en el rebote Moreno no perdonó y la mandó a guardar convirtiendo su gol 221. El delantero está a cuatro goles de obtener el título de máximo anotador en la historia de la liga colombiana.

El segundo tiempo no cambió trascendentalmente, Patriotas no reaccionó al gol y en los pocos tramos del segundo tiempo que tuvo el balón, no generó mayor riesgo sobre el pórtico defendido por James Aguirre. A lo largo de la segunda mitad, el partido no tuvo mayores riesgos y con el correr del reloj, Once Caldas aseguró una nueva victoria que lo asciende a la posición 7 con 9 puntos.

En la próxima fecha, Once Caldas visitará a Jaguares el domingo 18 de febrero a las 6:10 PM, mientras que Patriotas volverá a oficializar de visitante cuando enfrente a Equidad, también el domingo 18 de febrero a las 2:00 PM.