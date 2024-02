Un Juez ordena cinco días de arresto al rector del Politécnico Grancolombiano por desacato

Medellín

Un juez de la ciudad de Pereira ordenó cinco días de arresto y multa de 10 SMLV al rector del Politécnico Grancolombiano por desacatar una tutela fallada el pasado 9 de febrero en favor de la aspirante a la personería de Medellín la señora Sandra Lorena Cárdenas Sepúlveda, quien había solicitado un amparo a sus derechos porque la universidad los vulneró ante la solicitud de la demandante. Los días de arresto los deberá pagar en las instalaciones que la Policía Nacional dónde se disponga para tales efectos.

La sanción también incluye al primer representante legal suplente de la institución Universitaria Jaime Alberto Sarmiento Martínez a quien le fue impuesta una multa de cinco SMLV “la cual deberá ser consignada en un término de diez (10) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, a favor del Consejo Superior de la Judicatura”.

Según la togada encargada de la decisión, la universidad incumplió una orden emitida por el mismo juzgado el 09 de febrero en el que le exigía a la institución encargada de la calificación del concurso de méritos para el cargo de personero distrital, darle claridad a la señora Sandra de lo que para ella no estaba correcto.

Caracol Radio consultó a la demandante Sandra Lorena Cárdenas Sepúlveda quien explicó porque demandó la actuación del politécnico, lo cual, según ella, la afectó en la calificación, tanto así que en el puntaje ocupa la tercera posición.

“Una vez se formulan las reclamaciones respecto de la prueba de conocimientos y competencias comportamentales, la universidad me reconoce como válida una serie de respuestas dadas por mi parte en la evaluación, lo cual no se reflejó cuantitativamente en el porcentaje asignado para estos valores dentro del concurso. Ante ello, yo procedo a solicitar o activar el incidente de desacato y la jueza una vez analiza mis argumentos encuentra que efectivamente no cedió cumplimiento a lo ordenado por su despacho”.

En uno de los puntos expuesto por la Juez se advierte que, pese a las sanciones de arresto y la multa económica, esto no exime a la universidad de cumplir los solicitado por la señora Sandra.

De igual manera se informa que, solicita compulsar copias a la fiscalía con el fin de que investigue si el rector Juan Fernando Montañez Marciales y Jaime Alberto Sarmiento Martínez “con su actuar incurrieron en la comisión del delito de fraude a resolución judicial”.

Es de anotar que la elección por parte del Concejo de Medellín del Personero distrital se llevará a cabo el próximo viernes y la señora Sandra Lorena explica que, de no haber sido afectada con lo antes expuesto hoy estaría en una mejor posición para ser elegida.

Finalmente, la afectada y demandante indicó que la universidad Politécnico Gran colombiano en el trámite del fallo de tutela con los argumentos expuestos, le dio la razón a ella.