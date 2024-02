Tres líderes comunales han sido asesinados en febrero en el Putumayo

Neiva

“Actos de violencia que no se justifican y que se aplican contra la comunidad, dejando cada día más claro que no les interesa la paz, que no hay verdadera voluntad o que peor aún, nos enfrentamos” fue el pronunciamiento que hizo la Red de Derechos Humanos del departamento del Putumayo frente a la situación de orden público en esta zona del país.

Afirman además que este año 2024 se han incrementado las muertes violentas en la zona rural, donde con mucha preocupación que a la fecha se han registrado en la región Andino Amazónica de nuestra jurisdicción el reporte de más de 30 víctimas, según la base de datos, “hechos lamentables y cuestionables, anunciados la mayoría de ellos y que merecen verificación, investigación y seguimiento” contextualiza el documento.

Homicidios en febrero 2024

Para los días 4,5 y 9 de febrero se reportaron tres casos de asesinato contra habitantes rurales directivos comunales, en los municipios de Caicedo y Puerto Asís, sobre los límites de estos dos municipios.

Las identidades corresponden a Linerdy Soto Ordoñez, se conoció la víctima del pasado 4 de febrero, quien al parecer estuvo retenido por el grupo denominado ‘Comandos de Frontera’, desde el jueves 1 de febrero y su cuerpo fue hallado en la vía que conduce de la vereda Arizona hacia la vereda la Pradera.

Linerdy era tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda la Pradera en el municipio de Puerto Caicedo, habitante desde hace muchos años de esta vereda.

Asimismo, Jhon Fredy Muchavisoy, ex presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Dos Quebradas del Municipio de Puerto Asís, en su casa de habitación fue asesinado el pasado 5 de febrero del 2024, por hombres que no se identificaron y que según mencionan habitantes de la comunidad, dijeron que lo mataban por informante.

La tercera víctima Juan Carlos Chamorro, quien fue asesinado el pasado 9 de febrero del 2024, en horas de la noche mientas se encontraba descansando en las afueras de su casa y su negocio, era un reconocido comerciante en la comunidad de Puerto Bello, municipio de Puerto Asís, quien fue víctima de impacto de arma de fuego por hombres armados.

La víctima fue líder comunal y al parecer por estar en contra de actos de corrupción había decidido apartarse del cargo.

“Elevamos un llamado urgente para que se valoren la posibilidad de generar espacios que con garantías políticas y sociales le permitan a la comunidad aportar en la construcción de la paz que con justicia social anhelamos y merecemos” resalta el documento.