Pablo Peirano: “Me gusta la personalidad que tiene el equipo”

Independiente Santa Fe cortó una seguidilla de tres partidos sin ganar y se reencontró con el triunfo luego de superar al Deportivo Cali por la mínima diferencia gracias a un gol de Hugo Rodallega sobre los minutos finales del encuentro disputado en Bogotá. El entrenador, Pablo Peirano, habló en rueda de prensa y se mostró satisfecho con lo hecho por sus dirigidos.

El técnico uruguayo manifestó que su equipo, más allá del buen comportamiento mostrado en la zona defensiva, en líneas generales fue un juego perfecto. “Muy bien el comportamiento defensivo, funcionó correcto, más allá de alguna acción en particular, creo que hicieron un partido perfecto, un partido completo. Cada partido es una historia diferente, vamos a analizar el equipo rival; hay unos jugadores sentidos, así que vamos a tomarnos un tiempo de análisis. Quedé muy contento con todo el funcionamiento, no solo el fondo, sino de los volantes también hicieron un partido completo, interpretaron bien. Hicieron desdobles por dentro y por fuera. Fue un partido bastante completo en todas las líneas”.

“Habíamos analizado a Deportivo Cali, sabíamos muy bien cuáles eran sus fortalezas y debilidades. Al comienzo del primer tiempo nos costó, pero de ahí en adelante, entramos en el partido y no salimos sino hasta el final. Fuimos de menos a más. No repetimos los lanzamientos tan cruzados como otros partidos, tuvimos mejor circulación de juego, generamos ocasiones y sobre el final lo ganamos y luego manejamos los tiempos”, agregó.

¿Por qué se es tan repetitivo con los centros desde los costados?: “Es una virtud. El llegar por los costados, con equipos cerrados, es una virtud. El tema es la efectividad y a veces como no se ejecuta o no se llega a un fin inmediato, puede quedar como algo repetitivo, pero no es algo tan fácil para hacer. Santa Fe no solo funciona con los centros, también buscamos circuitos por dentro. No me gusta ser un equipo repetitivo, sino que tenga profundidad y busque la mejor ejecución”.

El cambio de Francisco Chaverra: “[Daniel] Moreno tiene la posibilidad de jugar por las dos bandas. Meléndez estaba haciendo un gran partido, pero no estaba ejecutando bien el último pase. Y Chaverra no tenía tanto trabajo defensivo. A Chaverra lo vimos agotado, no estaba tan fino como en otros partidos”.

¿El equipo ya refleja la idea?: “Me gusta la personalidad que tiene el equipo, más allá del sistema, del funcionamiento, me gusta el contagio, después el funcionamiento, el partido pasado y este han sido de los más completos y a medida que vayan pasando los partidos, estas conexiones van a fluir mejor. A medida que pasen los partidos, vamos creciendo. Tener jugadores que jueguen en más de una posición, es lo que hoy nos da un funcionamiento diferente. No queremos ser un equipo predecible, pero los comportamientos de la personalidad y la agresividad, es parte del ADN de Santa Fe y nosotros lo respetamos a muerte”.

Santa Fe llegó a su tercer triunfo en el campeonato, además de un empate, para acumular 10 puntos en la tabla de posiciones y hacer parte del grupo de los ocho. En su próxima salida se enfrentarán a Deportivo Pereira en el Hernán Ramírez Villegas.