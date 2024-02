Ordenan estricta investigación por atropellamiento masivo en Girón

Bucaramanga

Campo Elías Ramírez, alcalde del municipio de Girón, rechazó al atropellamiento masivo que protagonizó el conductor de un lujoso carro BMW, quien después de discutir con cinco jóvenes en un establecimiento comercial los arrolló en la vía que del Anillo Vial conduce hacia la planta de sacrificio de Río Frío.

La esposa del hombre muerto por la policía asegura que no era delincuente

El mandatario dio la orden estricta de investigar los hechos que hoy tienen a 3 de los cinco jóvenes en un delicado estado de salud y reprochó la conducta del conductor que fue identificado como Julián Andrés Calderón Bohórquez.

Eterna obra en zona estudiantil de Bucaramanga dejó quebrados varios negocios

“A mí eso me genera dolor como ciudadano. Una persona a la que se le verifica y no tiene Soat, cómo es posible que un conductor de un carro de alta gama no vaya a tener para pagar un conductor de noche, más responsabilidad. Y por eso he dispuesto una completa investigación y a la Fiscalía le hago un llamamiento para que disponga de todo el eje investigativo para dar respuestas”, dijo el mandatario.

🔴 #VIDEO | Alcalde de Girón @Campo_Ramirez_ anunció estricta investigación al atropellamiento masivo que protagonizó el conductor de un lujoso carro BMW en Girón.



En el hecho fueron atropellados cinco jóvenes de los cuales 3 están en delicado estado de salud. pic.twitter.com/3WDPQqzQGB — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) February 14, 2024

También anunció investigación al establecimiento comercial en donde se habría originado la discusión en donde dijo, se encontraron armas y constantes llamadas por riñas y desórdenes.

“Si tengo que cerrar ese lugar lo voy a cerrar porque no es la primera vez que pasa esto en el sitio, siempre hay peleas, hay altercados, hay disparos y hay un desordenes todo el tiempo”, comunicó.

Mientras los jóvenes reciben atención médica, las autoridades avanzan en la ubicación del conductor que ya está plenamente identificado.