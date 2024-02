Mujer denuncia posible estafa al comprar boletas para concierto de Luis Miguel en Bogotá

Bogotá D.C

A través de una página de internet llamada ‘Viagogo’, Marta decidió comprar entradas para el próximo concierto de Luis Miguel en Bogotá el 17 y 18 de febrero. La mujer compró dos entradas para ella y para su esposo, le llegaron las entradas al correo pero se dio cuenta que algo estaba mal.

“Vienen a nombre de otra persona, viene a nombre de un señor y el valor de la boleta es inferior al que yo pagué”, indicó la víctima.

Marta trató de contactar a la empresa por todos los medios posibles, pero no le contestaban.

“Traté de llamar a un teléfono, pero no suena siquiera, no entra la llamada, de una vez se cae. El link de atención al cliente de la página tampoco sirve. Entonces no hay por ninguna parte cómo contactarlos”, aseguró Marta.

Ante esa situación, Marta se contactó con Taquilla Live, que es la taquilla autorizada del concierto, y le dicen que ellos no pueden hacer nada porque las entradas no las consiguió con ellos. Asimismo, le aconsejan que lo único que puede hacer es ir al evento para confirmar si las entradas son falsas o no.

“Me siento robada porque no hay cómo devolver, no cómo llamar, no hay con quien quejarse”, afirmó la mujer.

‘Viagogo’ es una empresa europea que funciona como intermediaria entre vendedores y compradores. Sin embargo, esta plataforma ha tenido varias quejas de usuarios por vender boletas de eventos falsas en Colombia. ‘Viagogo’ es la primera opción que aparece en los navegadores de internet al momento de buscar “entradas para concierto de Luis Miguel en Bogotá”.

Ahora Marta deberá acudir a la Fiscalía General a confirmar que se trató de una estafa digital. Ante esto, se hace un llamado a la ciudadanía para que compren solamente por los medios autorizados.