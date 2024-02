Comerciantes del suroriente del Tolima son extorsionados por las Disidencias de las Farc

Tolima

La Policía en el Tolima confirmó la extorsión por parte de disidentes de las Farc a un grupo de siete comerciantes que fueron obligados a dirigirse hasta un municipio del departamento del Huila.

Según el coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía en el Tolima, a las casas de los afectados en el municipio de Dolores llegó un documento en el que integrantes del frente Jorge Briceño de las disidencias de las Farc los citaban a presentarse en zona rural.

“Fuimos hasta allá, hicimos un consejo de seguridad el comandante del Gaula habló con los comerciantes, pero el miedo no los dejó denunciar, los entiendo, pero quiere decirles que la Policía Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Gobernación estamos para cuidarlos”, dijo el coronel Ojeda.

A la vez el alto oficial sostuvo que “Yo no voy a permitir que esas disidencias de las Farc se metan nuevamente al departamento del Tolima, hemos hecho un trabajo muy fuerte en el sur para detener el grupo Ismael Ruiz, ahora que me llegue otro grupo, no va a hacer así, vamos a capturar a los delincuentes que están extorsionando a los comerciantes”.

Caso de falsa llamada en el municipio del Líbano

Por otra parte, el coronel Ojeda también confirmó el intento engaño de unos supuestos funcionarios de Fedegan en una finca ubicada a 15 minutos del casco urbano del municipio del Líbano, quienes sin ir a la zona trataron de sacarle a los propietarios de una empresa ganadera una suma de dinero desde una cárcel.

“Se presentó una falsa llamada de extorsión, llaman a los administradores de la finca o cuidanderos, menos mal el dueño de la finca llamó al Gaula, llamó a su Policía Nacional y evitamos el pago, a ellos los llamaron y amenazaron por teléfono, salieron y se internaron en el bosque, esa llamada fue originada desde una cárcel, el 97% de las extorsiones son carcelarias, por favor no paguen, cuando reciban una llamada inmediatamente denuncien al GAULA”, puntualizó.