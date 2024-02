CIDH y cortes, ¿qué implican las reacciones a la tensión institucional?

En Hora20 el análisis sobre el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la elección de Fiscal, el panorama en las altas cortes y el efecto en el relacionamiento con la justicia. Después una mirada a la interinidad que arrancó hoy en la Fiscalía General de la Nación. Por último, las polémicas y debates que rodean las obras de la primera línea del metro de Bogotá.

Cinco días después de que la Corte Suprema no lograra la votación suficiente para elegir fiscal, este hecho y las manifestaciones que se presentaron a las afueras del Palacio de Justicia, sigue generando recciones institucionales y pronunciamiento de organismos internacionales como el que hizo este martes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A través de un comunicado la CIDH le plantea a la Corte Suprema que en el cumplimiento de su deber constitucional elija fiscal general en la mayor brevedad posible, pues considera que la interinidad en esta institución afecta la independencia y autonomía. De otro lado, señalan que el proceso se debe culminar sin interferencias por parte del Ejecutivo.

Justo cuando la CIDH hace ese pronunciamiento, los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional hacen pronunciamientos sobre lo ocurrido la semana pasada, señalan que no se debe minimizar lo que ocurrió el pasado jueves y que no es correcto que el presidente Petro diga que no hubo limitación a la movilidad de los magistrados. El presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes ha insistió en que los magistrados no pudieron entrar y salir del Palacio y lanzó la propuesta de suspender la votación para elegir fiscal si vuelve a presentarse un hecho similar al de la semana pasada.

De otro lado, el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, ha dicho que no se le debe quitar trascendencia y gravedad a lo ocurrido, dijo que la Corte sí estaba sitiada y que sí hubo bloqueos. Sobre la posibilidad de que la elección de fiscal que está agendada para el 22 de febrero, sea aplazada, dijo que espera que se den las condiciones para que los 23 magistrados puedan llevar a cabo una nueva ronda de votaciones. Además, se estarían adoptando medidas con la Policía para evitar que ocurra lo que ocurrió el pasado 8 de febrero.

Lo que dicen los panelistas

Camilo Burbano, abogado penalista, profesor universitario y exdirector Nacional del Sistema Acusatorio, planteó que lo que pasó el jueves es desafortunado, pero sobre todo peligroso, “las vías de hecho pueden ser desastrosas a nivel institucional y efectivamente es un punto de quiebre porque el choque de trenes siempre se ha dado, pero el trasfondo no eran las vías de hecho frente a la Corte Suprema de Justicia”. Resaltó que el pronunciamiento de la CIDH es apresurado porque históricamente las elecciones de fiscales toman tiempo, “eso no es fácil, es la forma de elección, que puede ser debatible, pero se necesita una mayoría cualificada y conseguir 16 votos no es fácil”.

Sobre la interinidad en la Fiscalía, dijo que, si hay un problema de independencia, lo había con Barbosa y con Mancera también, “no cambia mucho la situación y esto se resuelve con la decisión rápida de la Corte, dentro de sus tiempos y términos razonables y si acá es tan complicado cambiar al fiscal, pues se debe modificar la forma de elección”.

Para Lariza Pizano, periodista, columnista en El Espectador y analista, la Corte se puede tomar el tiempo, “es una decisión seria y pues ha habido otros contextos en los que ha sido difícil elegir fiscal, como el caso en 2009 cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó la terna a Uribe cuando argumentaba que los candidatos no eran fuertes en penal”. Frente al pronunciamiento de la CIDH, dijo que eso genera mucho ruido, “y mucho más ruido esta intervención para presionar sutilmente a la Corte con el fin de que elija fiscal”.

Detalló que estamos en un panorama en el que todos tienen responsabilidad, “Petro por insistir en un golpe blando y del atentado institucional cuando tiene personas allegadas y que estaban en campaña, sujetas de investigación; también hay responsabilidad de la Corte en no elegir rápido y que no se haya hecho antes, no quiere decir que ahora debe ser así”, por último, dijo que también hay responsabilidad de Barbosa al reducir niveles de legitimidad a la Fiscalía, “es cuestiodo por su falta de eficacia en decisiones cruciales para garantizar transparencia política a institucional”.

Juan Daniel Oviedo, concejal de Bogotá, exdirector del Dane y excandidato a la alcaldía de Bogotá, comentó que los planteamientos de la CIDH son desafortunados, “acá estamos viendo el juego fundamental de la institucionalidad del país, del sistema de separación de poderes y de pesos y contrapesos, así como el normal curso independiente de las preocupaciones del entorno político”. De otro lado, resaltó que comparar un juicio personal a fiscal encargada, frente a una manifestación que está fundamentalmente en contra de los principios de la democracia, no tiene lugar, “tenemos que pensar que las instituciones deben prevalecer sobre las personas”.

En cuanto a las polémicas que rodean la construcción de la primera línea del metro de Bogotá, dijo que el sobrevuelo de los ministros de Transporte y Hacienda es una actitud que no es íntegra, “en el sentido en el que ya el 17 de enero el gerente de empresa metro dijo que el MinTransporte no había querido ir al patio taller a ver los avances de obra”. En ese sentido, comentó que lo que se ve es una constante personalización de las soluciones de movilidad en la ciudad.

Alfredo Mondragón, representante a la Cámara del Valle del Cauca por el Pacto Histórico, destacó que todos debemos estar en sintonía de proteger las cortes y de respetarlas, “la forma es haciendo cumplir el orden constitucional que establece que la Corte Suprema de Justicia es quien elige fiscal de una terna presentada por el Presidente”. Manifestó que no hay ningún tipo de quiebre institucional, cuando se les pide a las instituciones que se haga uso de las facultades que otorga la Constitución, “la Corte Suprema tiene función de elegir, pero también puede objetar candidaturas” y en ese sentido, dijo que la Corte en su momento cuestionó la terna de Uribe por el desconocimiento de los ternados en temas o por cercanía con el expresidente Uribe, “pero esos elementos no se cumplen en la terna presentada por el presidente Petro”.

Frente a la interinidad, dijo que la Fiscalía queda en manos de una persona cuestionada, “la realidad es que hoy no tenemos nuevo fiscal en propiedad, tenemos continuismo con razones para que el país se sienta y con organismos internacionales pronunciándose”.