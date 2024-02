¿Qué visas necesita para trabajar en EE.UU. sin necesidad de tener estudios?

Estados Unidos es un país reconocido en el mundo por brindar oportunidades de estudio, de trabajo y buena calidad de vida. De hecho, jóvenes suelen interesarse en esta nación para viajar a trabajar en temporada de vacaciones. Esto les permite a los estudiantes universitarios salir del país, practicar el inglés y ahorrar en dólares.

Por lo tanto, Estados Unidos es un país bastante llamativo para los colombianos. Ahora bien, el proceso de obtención de la visa suele ser reconocido por ser complejo. Los ciudadanos deben pasar por una entrevista y diligenciar un formulario para así poder ingresar a suelo americano.

Recordemos que ese país es uno de los que más hace seguimiento a los extranjeros. Para Estados Unidos proteger su territorio es una prioridad y por eso está al tanto de quiénes entran y quiénes no. Lo anterior, se relaciona con un tema de seguridad nacional. Por lo tanto, cuando observan que los datos de una persona generan desconfianza, rechazan el permiso de ingreso.

Por ejemplo, algunos de los motivos por los que esa nación rechaza una visa son: Primero, en caso tal de que la Embajada descubra que el solicitante colocó datos falsos en el formulario, la visa será rechazada de inmediato. Segundo, la falsificación de alguno de los documentos, como la cédula o pasaporte, será causa para que no se entregue la visa. Tercero, los antecedentes judiciales son revisados por la entidad, en caso tal de que se haya cometido algún delito grave, la persona no podrá viajar a Estados Unidos.

Cuarto, el no contar con el dinero suficiente para el viaje que se desarrolle, esto es tomado por Estados Unidos como un motivo para negar la visa, ya que se considera que el solicitante puede estar pensando en quedarse a vivir allí en busca de mejores oportunidades laborales. Quinto, el no tener motivos suficientes para regresar a Colombia, como familia, trabajo, casa o vínculos fuertes para volver.

Ahora bien, es importante tener en cuenta que las personas que buscan trabajar en Estados Unidos deben tener una visa especial que certifique que desean emplearse en esa nación. Por lo tanto, las personas que cuentan con visa de turismo no tienen permitido trabajar y esto puede causar sanciones como la cancelación inmediata de la visa americana; el no poder ingresar a Estados Unidos por un periodo de tres y 10 años; o el no tener la opción de volver a tener una visa americana.

En ese sentido, si un joven estudiante o cualquier persona desea ir a trabajar a Estados Unidos debe revisar cuál es el permiso que debe solicitar: H-1B, H-2A o H-2B.

En el caso de las personas que no cuentan con un título tienen que tramitar el permiso H-2B, que es para trabajador no agrícola temporales o eventuales. Es decir, para personas que quieren emplearse en sectores como la hotelería, el turismo o el paisajismo.

Así describe el Gobierno de los Estados Unidos este tipo de visado: “El programa H-2B permite que los empleadores o agentes de empleo estadounidenses que cumplen con ciertos requisitos reglamentarios específicos traigan extranjeros a los Estados Unidos para llenar temporalmente empleos no relacionados con la agricultura. Un empleador estadounidense, o un agente, según se describe en los reglamentos, deben llenar el Formulario I-129, Petición de Trabajador No Inmigrante, a nombre del trabajador prospecto.”