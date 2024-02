Recibir el 47% de los ingresos de la Nación, el pedido de los 32 gobernadores a Petro

Colombia

Durante la clausura de la Cumbre de Gobernadores, los 32 mandatarios regionales del país se unieron para, a través de una carta conjunta entregada al presidente Gustavo Petro, pedirle al mandatario reformar el Sistema General de Participaciones, en aras de garantizar una mayor autonomía territorial.

“Lo que ocurrió fue que en la Constituyente del 91 se logró algo muy importante, que fue llegar a que de los ingresos corrientes de la Nación se llegara a un 47%, que se le transfirieran bajo la figura del Sistema General de Participación a los territorios. ¿Qué ocurrió? Con el pretexto de las crisis, durante dos reformas constitucionales conseguidas, ese 47% de redujo al 21%, y no se ha podido volver a recuperar”, explicó el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De La Rosa.

La solicitud que hicieron de forma unánime al Gobierno consiste en que progresivamente se pueda volver a tener acceso al 47% de estos ingresos. Se trata de una medida que, según consideran los gobernadores, serviría para impulsar la descentralización y garantizar una mayor autonomía territorial.

Para los mandatario regionales este ajuste significa que el Gobierno “le ceda a los departamentos lo que corresponde en justicia, no es que sea una dádiva o un regalo. No es algo que nos van a dar porque estamos en buena tónica, no. Es porque le corresponde, de acuerdo a la Constitución, y no se les ha regresado”.

El presidente Gustavo Petro escuchó esta propuesta durante la cumbre y se mostró a favor de implementar estos cambios. “Estoy de acuerdo y ya que crearon una mesa de desarrollo técnico de un proyecto de ley que se debe presentar al Congreso de la República para reformar el SGP y garantizar la atención a la primera infancia”.

El presidente de la federación, el gobernador de Boyacá Carlos Amaya, consideró que “ese quizás podría ser su mayor legado en lo que tiene que ver con descentralización. Esa es una gran tarea que nosotros tenemos”.