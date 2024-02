Liberan a Sara, mujer secuestrada en el sur de Bolívar por grupos armados

En las últimas horas, Javier Doria, Secretario del Interior en Bolívar, confirmó a Caracol Radio la liberación de Sara Emilia Oviedo, la mujer secuestrada presuntamente por el Clan del Golfo el pasado sábado.

“Celebro la liberación de Sara, se produjo en zona rural de Cantagallo, su retorno a casa y la posibilidad de volver abrazar a su hijo nos llena de esperanza y nos da fuerzas para seguir trabajando. Gracias a los organismos internacionales por su gestión”, indicó el funcionario en su cuenta de X.

El secuestro de la mujer fue tendencia en las redes sociales porque su hijo hizo un video donde les pide desesperadamente a los captores la pronta liberación de su madre.

“Este video lo hago para que respeten a mi mamá y me la puedan devolver con vida. No tengo padres, no tengo a nadie, no quiero quedar huérfano, por favor se los pido”, dice el menor de edad en el video que fue replicado por el gobernador de Bolívar, Yamil Arana.

Cabe recordar que Yamil Arana pidió al Presidente de la República, Gustavo Petro, intervenir en la creciente crisis en el sur de Bolívar, donde enfrentamientos entre grupos armados han generado un llamado desesperado de ayuda.

En un comunicado que obtuvo Caracol Radio de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, se indica que: “Sara, conocida como alias “la Negra”, fue capturada por Tropas Edgar Madrid Benjumea, encontrando en su poder un brazalete con los distintivos de las FARC EP, y un arma de fuego tipo pistola 9 mm con 15 tiros. En cumplimiento de la convención de Ginebra, que regula los conflictos no humanitarios, a la guerrillera se la ha respetado la vida y su integridad física, por eso hemos decidido entregarla a una comisión humanitaria como efectivamente lo estamos haciendo”.