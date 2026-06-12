Cardique lanza Ambientic, la APP que convierte a los ciudadanos en guardianes ambientales de Cartagena y Bolívar

La Procuraduría, el EPA Cartagena, Control Urbano y otras entidades respaldan la iniciativa liderada por Cardique.

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Cardique lanza Ambientic, la APP que convierte a los ciudadanos en guardianes ambientales de Cartagena y Bolívar

La protección ambiental en Cartagena de Indias entra en una nueva etapa con el lanzamiento oficial de Ambientic, la innovadora aplicación desarrollada por Cardique que busca convertir a miles de ciudadanos en una red activa de vigilancia ambiental capaz de reportar, en tiempo real, cualquier afectación contra los recursos naturales.

La herramienta tecnológica fue presentada por el director general de Cardique, Angelo Bacci, ante representantes de organismos de control, autoridades ambientales, entidades distritales, comunidad y líderes institucionales, quienes coincidieron en señalar que la aplicación marca un antes y un después en la lucha contra los delitos ambientales y en la construcción de una cultura de corresponsabilidad para la protección de los ecosistemas.

Ambientic permitirá a cualquier ciudadano reportar situaciones como vertimientos contaminantes, tala ilegal, rellenos irregulares, ocupación de zonas protegidas, afectaciones a cuerpos de agua, disposición inadecuada de residuos y otros hechos que representen amenazas para el ambiente. Los reportes podrán realizarse desde teléfonos móviles en tiempo real mediante fotografías, videos, descripciones y ubicación georreferenciada, facilitando una respuesta más rápida y efectiva por parte de las autoridades competentes.

Durante el lanzamiento, el director de Cardique destacó que la aplicación hace parte de una estrategia mucho más amplia que integra tecnología, monitoreo ambiental permanente y acción institucional.

“Ambientic representa un paso histórico en la modernización de la gestión ambiental de nuestro territorio. Hoy no solo contamos con embarcaciones, monitoreo permanente, laboratorios especializados y equipos técnicos en campo; ahora también tenemos a miles de ciudadanos conectados con una herramienta que les permite convertirse en guardianes activos de nuestros recursos naturales”, afirmó Angelo Bacci.

El director explicó además que la plataforma permitirá fortalecer la coordinación entre las diferentes entidades con competencias ambientales y de control.

“La Procuraduría tendrá acceso a la aplicación y podrá verificar las denuncias. Cada entidad será responsable por lo que haga o deje de hacer. Si queremos reducir los impactos ambientales, debemos actuar de manera articulada y con responsabilidad institucional”, señaló.

Bacci destacó que desde este momento comienza el despliegue oficial de la estrategia y reiteró el llamado a los medios de comunicación y a la ciudadanía para masificar el uso de la aplicación.

“Hoy se da la notificación oficial del inicio de una herramienta que utiliza recursos tecnológicos para proteger nuestros ecosistemas. Queremos que la ciudadanía se convierta en protagonista de la defensa ambiental y que cada persona que observe una afectación pueda reportarla de manera inmediata”, agregó.

El respaldo institucional a la iniciativa fue contundente.

La procuradora ambiental y agraria, Mayelis Chamorro, calificó Ambientic como una herramienta fundamental para fortalecer el trabajo articulado de las autoridades.

“Queremos que con Ambientic haya un millón de guardianes ambientales en Cartagena. Lo vemos como la hoja de ruta del Ecobloque y una gran oportunidad para fortalecer el control y la protección de nuestros recursos naturales”, manifestó.

Chamorro aseguró además que el alcalde Dumek Turbay conoce y respalda la iniciativa, al considerar que permitirá una reacción más rápida frente a las denuncias ciudadanas.

Por su parte, Andrés Felipe Velazco Rivera, director del Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación de Colombia (Conaldef), afirmó que la aplicación representa un nuevo comienzo en la lucha contra los crímenes ambientales.

“Quiero felicitar a Cardique porque este es un nuevo comienzo para atacar los crímenes ambientales. La corporación está marcando la pauta. Lo más importante es que esta herramienta fortalece la prevención y pone en práctica un principio fundamental: la corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía”, expresó.

Velazco reiteró además el respaldo de Conaldef para acompañar el desarrollo de la estrategia y contribuir a su consolidación.

Desde la Dirección de Control Urbano, Giovanni Mainero destacó la importancia de la iniciativa y ratificó el compromiso institucional con la protección del ambiente.

“Respaldamos el trabajo que viene realizando Cardique y reiteramos nuestro apoyo desde Control Urbano para seguir trabajando en la salvaguarda del ambiente y la protección de nuestros ecosistemas”, indicó.

A su turno, el director del EPA Cartagena, Mauricio Rodríguez, aseguró que la entidad trabajará de manera coordinada con Cardique para garantizar el éxito de la herramienta.

“Felicito al director de Cardique por esta aplicación y le digo que cuente con nosotros para trabajar unidos en favor de la protección ambiental de Cartagena”, sostuvo.

El respaldo también llegó desde otros sectores vinculados a la gestión ambiental. Roberto Ruiz, director de la Guardia Ambiental de Colombia, destacó que la puesta en marcha de Ambientic representa una ganancia colectiva para la ciudad.

“Con esta aplicación ganamos todos. Debemos valorar este esfuerzo porque fortalece la protección ambiental y la participación ciudadana”, afirmó.

Ambientic se suma a la estrategia integral de vigilancia ambiental que Cardique viene desarrollando en la Bahía de Cartagena, la Ciénaga de La Virgen, la Laguna del Cabrero, el caño Juan Angola y otros ecosistemas estratégicos, donde ya operan embarcaciones especializadas, sistemas inteligentes de monitoreo, laboratorios y el moderno Observatorio Ambiental Inteligente.

Con esta apuesta tecnológica, la corporación busca consolidar un modelo de gestión ambiental preventivo, participativo y eficiente, donde cada teléfono móvil pueda convertirse en una herramienta para alertar, proteger y defender los recursos naturales de Cartagena y el norte de Bolívar.