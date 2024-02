Estos son los cortes de luz entre el 12 y 14 de febrero en Cartagena y Bolívar

El equipo técnico de Afinia, filial del Grupo EPM, adelantará trabajos entre el 12 y 14 de febrero para seguir optimizando la infraestructura eléctrica en distintos municipios de Bolívar. De antemano la compañía ofrece excusas a los clientes y acude a su comprensión durante el tiempo que permanecerán sin servicio para realizar las siguientes labores:

Lunes 12 de febrero:

· Cartagena: de 7:40 a.m. a 5:00 p.m., se adelantarán trabajos de cambio de postes de baja tensión y redes que cumplieron su ciclo de vida útil, tiempo que se interrumpirá el servicio entre la calle 16 con carrera 15 del barrio Pasacaballo.

En la carrera 9 con calle 34, el sector La Boquilla, los sectores aledaños al Hotel Sonesta, la vía a La Boquilla y el Edificio Seaway estarán sin servicio de 6:45 a.m. a 7:15 a.m., y de 6:45 a.m. a 5:00 p.m., para realizar labores de reubicación de redes de media tensión y postes. Así mismo, se suspenderá el suministro eléctrico entre las 6:45 a.m. y las 5:45 p.m., en los sectores aledaños a Frutas y Verduras Élite, El Campo, Las Mellas, 14 de Septiembre, Centro de Eventos del Caribe Tropical y Lavadero King Car Wash.

· Mompox: los residentes del barrio Pablo Sexto estarán sin servicio en el horario de 8:10 a.m. a 5:00 p.m., en aras de adelantar cambio de postes de media y baja tensión en configuración especial.

· María La Baja: las actividades de remodelación de la infraestructura eléctrica continúan en los barrios las Delicias y Villas de la Victoria de 6:30 a.m. a 5:00 p.m.

· Santa Catalina: de 6:15 a.m. a 5:00 p.m., se adelantarán trabajos de instalación de postes, cambio de aislamiento, protecciones y retenidas en las redes primaria y secundaria, labores que requieren la suspensión del servicio en las poblaciones Colorado Viejo y sectores aledaños al caserío Palmarito.

· Guamal (Magdalena): los corregimientos Murillo, Puerto Rangel, Pampan y San Antonio estarán sin fluido eléctrico desde las 7:30 a.m. hasta las 5:30 p.m., con el fin de adelantar mejoras en la infraestructura eléctrica.

Martes 13 de febrero:

· El Carmen de Bolívar: de 6:50 a.m. a 3:20 p.m., se realizarán labores de instalación y adecuación de la infraestructura eléctrica en El Cerro y los sectores aledaños a la vía El Carmen - Los Charquitos.

· Cartagena: para hacer mantenimiento a los transformadores del Centro Comercial Caribe Plaza pertenecientes a Afinia se debe interrumpir el servicio desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m., en la calle 29D con carrera 22, el barrio Pie de la Popa y Centro Comercial Caribe Plaza.

Entre las 7:30 a.m. y las 3:30 p.m., se adelantarán labores de cambio de postes, cimentación y actividades de poda en el sector urbano del corregimiento Puerto Rey al norte de la ciudad.

· Magangué: en el sector comprendido entre la diagonal 32 con transversal 17A, barrio Los Alpes, se interrumpirá el servicio de 7:40 a.m. a 5:00 p.m., para cambiar postes y redes de baja tensión en mal estado. En el mismo horario no tendrán energía los clientes de los corregimientos: Camilo Torres, Henequén y San Rafael de Cortina, entre otros.

· El Peñón: en el municipio El Peñón, al sur de Bolívar, avanzarán los trabajos de cambio de equipos de medida entre las 8:20 a.m. y las 3:00 p.m., tiempo que estará sin servicio el sector entre la calle 13 con carrera 18, barrio Las Delicias.

· Arjona: para renovar postes, redes y adelantar actividades de poda se interrumpirá el servicio entre las 7:00 a.m. y las 6:00 p.m., en el casco urbano de este municipio, el kilómetro 3 vía Arjona - San Rafael de la Cruz y la finca La Ceiba San José.

· Santa Rosa y Villanueva: de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., se cambiarán armados, redes y se realizará poda técnica sobre el circuito Bayunca 1, trabajos para los cuales, por seguridad, se suspenderá el suministro eléctrico en la zona urbana de los municipios Santa Rosa y Villanueva. Además, en las fincas y poblaciones ubicadas en la vía que desde Cartagena conduce hacia Santa Rosa - carretera Troncal del Caribe y sectores en la vía que desde Villanueva conduce hacia San Estanislao.

Miércoles 14 de febrero:

· Cartagena: para avanzar con los trabajos de mejora del servicio del circuito Ternera 13 se interrumpirá entre las 7:50 a.m. y las 5:00 p.m., el fluido eléctrico en la carrera 12 con calle 4E, barrio Cementerio.

El suministro eléctrico será suspendido entre las 7:00 a.m. y las 5:30 p.m., en los barrios Santa Mónica y Santa Lucía para adelantar el cambio de la infraestructura eléctrica del sector.

De 7:00 a.m. a 3:00 p.m., avanzará la renovación de crucetas, postes y demás elementos de la red en el barrio Arroz Barato, calle 3, sector Puerta de Hierro.

Igualmente se adelantarán labores de remodelación del circuito Bayunca 3 de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., tiempo que no tendrán servicio los habitantes del corregimiento Pontezuela, sector San Isidro, Calle de la Familia y sector 15 Letras.

· Regidor: entre las 8:30 a.m. y las 3:00 p.m., se realizará el cambio de medidor y elementos en la calle 9 con carrera 5, sector Alcaldía Municipal.

· Hatillo de Loba: con el fin de realizar labores de poda e instalación de nueva infraestructura se interrumpirá el servicio entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m., en los corregimientos La Victoria, Minas de Santa Cruz y Buenos Aires, entre otros.