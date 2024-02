Continúan operativos de control a coches turísticos en Centro Histórico de Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte – DATT, Carabineros y la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria- UMATA, desarrolló operativos de control a coches turísticos en el Centro Histórico.

Comprometidos con el bienestar y protección animal, se intensifican estas jornadas de control que buscan hacer cumplir las normas y compromisos para brindar este servicio en la ciudad de Cartagena.

El 9 de febrero de 2024, a las 3:30 p.m., en las pesebreras de Chambacú, y Marbella, se les notificó y socializó a 25 cocheros que no podían circular y brindar su servicio, porque estos no cumplían con las normas y condiciones para que los caballos fueran usados a estas en jornadas laborales. Muchos de ellos no presentaron las vacunas completas, otros solo mostraron un equino en la revisión y esto no está permitido, debido a cada carruaje debe presentar dos caballos para garantizar que estos sean relevados día a día, y otros no presentaron la prueba de Anemia Infecciosa Equina -AIE. Al incumplir estos requisitos no se les está permitido circular.

Posteriormente, a las 7:00 de la noche, el equipo operativo se desplazó hacía el Centro Histórico y se verificó que tres de estos cocheros, previamente advertidos por las autoridades, hicieron caso omiso a la notificación y decidieron salir a laboral sin permiso. Estos fueron identificados y se les aplicaron los correctivos correspondientes. Igualmente, se le aplicó comparando a un coche por sobrecupo.

Como resultado, fueron impuestos cuatro comparendos a cocheros y 25 coches se les notificó que no pueden circular.

“Estos controles seguirán y se intensificarán mucho más. No vamos a permitir que se abuse y se maltrate a los caballos, su protección y bienestar es prioridad para esta Administración Distrital y así lo haremos valer. Desde el equipo UMATA no bajaremos la guardia en estos operativos”, expresó Adolfo Pérez, Director de la UMATA.

Desde el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, se mantendrán las paradas técnicas constantemente en el Centro Histórico, frente a la operación de los coches con fines turísticos, verificando que cumplan con la ruta establecida y los documentos exigidos para circular.

Cabe resaltar que, como histórica apuesta de la Alcaldía Mayor de Cartagena, en cabeza de Dumek Turbay Paz, se viene implementando el plan piloto que busca el reemplazo definitivo de los caballos cocheros por coches autónomos.