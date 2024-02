Patriotas y Nacional terminaron su duelo con un pálido empate

Boyacenses y antioqueños se vieron las caras en el último juego del día jueves de la fecha 5. El partido disputado en el estadio La Independencia contó con la numerosa asistencia de hinchas de Atlético Nacional que no pasó del empate 0-0.

La grama del máximo escenario deportivo de Tunja ha mejorado gran parte, y son contados los lugares de la cancha que faltan por llegar a su mejor condición. Cabe recordar que este año, el estadio La Independencia tendrá que contar con los compromisos de ambos equipos boyacenses, Patriotas y Boyacá Chicó en Liga y Copa.

Una de las acciones más claras del primer tiempo llegó al minuto 24 cuando el delantero de Patriotas Santiago Córdoba chocó un balón en el palo. Córdoba ganó un balón centrado desde la banda derecha que rebotó dentro del área chica del arquero Santiago Rojas, y con el espacio suficiente, remató al arco que, frustradamente, no terminó entrando en la portería.

Nacional respondió al ataque de Patriotas, y al minuto 32 por poco abre el marcador del partido. Daniel Mantilla centró un balón dentro del balón a Erik Ramírez, que cabeceó el balón y estrelló el balón en el travesaño de la portería, y en el rebote Agustín Cano tocó la pelota con la cabeza, que para fortuna de Patriotas, atajó el portero Juan David Valencia, respondiendo con sus formidables reflejos.

En el segundo tiempo no cambió mucho. Nacional tuvo más el balón e intentó generar más opciones de peligro, pero no pudo tener mayor profundidad, ni amenazas sobre el arco de Patriotas. El local no se contuvo y alcanzó a tocar las puertas del portero Rojas, pero con poco riesgo para los antioqueños.

Un balón frontal desde la defensa dejó a Jefferson Duque frente a frente al portero Valencia, que le achicó al verlo llegando al área. El disparo del delantero de Nacional salió desviado y dilapidó la jugada más clara del segundo tiempo del partido.

En la próxima fecha, Patriotas visitará a Once Caldas el miércoles 14 de febrero a las 6:10 PM, mientras que Nacional protagonizará el partido de la fecha enfrentando a Millonarios en condición de local el domingo 11 de febrero a las 6:10 PM.