VIDEO: Estudiante fue hospitalizado tras accidente provocado por un alférez

Bucaramanga

En video quedó grabado el momento que un agente de tránsito provocó un accidente, al parecer, sin ninguna explicación. Andrés Robles Gómez de 21 años tuvo que ser hospitalizado luego que un alférez lo hiciera caer de su motocicleta al momento que se movilizaba por el sector de El Recreo en Barrancabermeja.

Patricia Gómez, madre del estudiante de Ingeniería Ambiental, comentó que su hijo tuvo que ser atendido en un centro médico porque tuvo una “perforación en el tobillo, ruptura en el hombro y varios golpes en la espalda. Los papeles lo tenían al día. Tiene la licencia de conducir. En la vía donde se desplazaba hay reductores, no se puede conducir a alta velocidad”.

#VIDEO | En #Barrancabermeja un estudiante universitario fue atendido en un centro médico tras la caída provocada por un agente de tránsito.



Allegados al joven dicen que tenía los papeles en regla y desconocen los motivos del actuar del alférez. pic.twitter.com/L7TjWurzES — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) February 8, 2024

Explicó que al momento del accidente no había señalización por si estaban haciendo controles de tránsito en la zona, solo habían dos agentes de tránsito. Segundos antes que ocurriera la caída, en el video se observa que el alférez implicado en el hecho se parqueó e inmediatamente comete esta acción.

Dijo que van a poner la denuncia por mal procedimiento, pues aseguran que no hubo ninguna infracción para obstaculizarle el paso. “Hicieron el croquis. Se llevaron la moto en otro tipo de carro, que no es de Tránsito. No está en los patios y no hablaron ninguna palabra”, agregó la mujer.

Comentó que el agente también presentó algunos golpes, pues se enredó con la motocicleta al momento del incidente. Los familiares esperan una respuesta debido a que Robles Gómez tuvo que ser hospitalizado al momento que al parecer no cometía ninguna infracción, y los agentes no le explicaron los motivos por los que se cometió esta acción.