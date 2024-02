MinDefensa volvió a exigir al Estado Mayor Central acciones reales de paz

Bogotá D.C.

En el municipio de Florencia, Caquetá, se realizó un nuevo consejo de seguridad liderado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y la cúpula militar y policial para analizar la situación generada por los enfrentamientos entre dos disidencias FARC que se disputan el control de las rutas del narcotráfico: las estructuras ‘Carolina Ramírez’ y ‘Comandos de Frontera’.

Las amenazas e intimidaciones contra la población generó confinamientos y zozobra que paralizó la movilidad en los ríos Caquetá y Orteguaza, afectando al comercio y la economía de la región.

Según reportó el jefe de la cartera de Defensa, tras el despliegue en los últimos días de 100 integrantes de las Fuerzas Especiales, botes con artillería de la Armada y helicópteros de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ya se ha recuperado el orden público y la movilidad en ambos afluentes.

#JUDICIAL | A los ríos Caquetá y Orteguaza llegaron 100 miembros de Fuerzas Especiales de @FuerzasMilCol para enfrentar amenazas de las disidencias FARC 'Carolina Ramírez' y 'Comandos de Frontera', que han generado confinamiento de la población y zozobra. Vía: @LuisErnestoC96 pic.twitter.com/37RnoxQVsk — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 7, 2024

Sin embargo, Velásquez señaló al Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias FARC, al mando de ‘Iván Mordisco’, de mantener la extorsión contra la población del departamento, especialmente a la más vulnerable. “El EMC debe realizar acciones reales, no simples manifestaciones de estar por la paz”, afirmó.

“El cese al fuego significa, de parte de las Fuerzas Militares, la suspensión de las operaciones ofensivas. El cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales es una responsabilidad que permanece siempre respecto de todas las organizaciones ilegales que estén o no en el cese. El cese al fuego no significa permitir la realización de actividades delictivas”, puntualizó el ministro.

Informó que se verificaron las acciones realizadas por la Fuerza Pública para enfrentar otros delitos como el narcotráfico y la extracción ilícita de minerales.

“Hemos insistido en que las organizaciones armadas ilegales, que estén o no en negociaciones con el Gobierno, hay que afectarles de manera sensible en sus finanzas criminales y que esa es una vía igualmente importante para debilitarlas. No podemos permitir que a partir del enriquecimiento se puedan fortalecer”, indicó Velázquez.

Finalmente, destacó la llegada de más uniformados de la infantería de Marina que tendrán como misión fortalecer la seguridad del tránsito por las principales vías fluviales del departamento, como los ríos Orteguaza y Caquetá.

El funcionario también anunció la llegada de más policía que reforzarán las actividades de inteligencia y de seguridad en los territorio a través de las unidades de Carabineros.