En el Pasaje Comercial Ópera consideran tomar medidas legales por sellamiento de locales

Medellín

Después de que la Policía Metropolitana sellara por tres días el Pasaje Comercial Ópera por la distribución de celulares robados y falta de documentación de algunos locales según la Secretaría de Seguridad de Medellín, este miércoles 7 de febrero se anunció su apertura a las 8:00 a.m. Sin embargo, la orden para que el establecimiento volviera a abrir sus puertas nunca se dio.

Según la administración del centro comercial, la inspectora de policía urbana les dijo que se realizaría la apertura del establecimiento con el acompañamiento de la Policía. Sin embargo, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, desmintió la información en su cuenta oficial de X; exponiendo que la orden nunca se dio y que tan solo se había recibido la solicitud de apelación.

Los comerciantes y administrativos del pasaje comercial, por su parte, expresaron su inconformidad con la decisión porque dicen que fue arbitraria alegando que la medida se tomó porque “la administración no tenía matrícula mercantil y este documento no aplicaría para la propiedad horizontal, dado que es la alcaldía municipal la que genera los certificados de Representación Legal, documento que fue presentado al comandante y al mayor, quienes hicieron caso omiso a la documentación presentada”.

Lea también: Cierran el Centro Comercial Ópera por venta de celulares robados

Además alegan que el procedimiento no se dio de la mejor forma pues en uno de los locales incautaron 36 celulares y no se les dejó el documento de incautación. José Luis Vásquez Sánchez, comerciante afectado expuso que un detalle de uno de los celulares fue el motivo para el sellamiento del local: “En la parte trasera tenía un marcado, estaba como borroso. Y pues, efectivamente, nosotros no verificamos esa parte. Dijeron que sí, que estaba mal. Entonces se pegaron de eso. Y por ese motivo ellos dijeron, bueno, vamos a captar todos los teléfonos porque no tienen facturación. Había unos que sí tenían, otros que no. Por lo tanto, se llevaron 36 equipos de clientes. Los teléfonos estaban completamente buenos. Eran muchos teléfonos que eran traídos del exterior y pues no tenían ningún reporte ni nada de eso”.

Son 70 locales comerciales afectados y por su inconformidad manifestaron que están considerando interponer medidas legales como una acción de tutela por debido proceso, legalidad, defensa y trabajo digno.