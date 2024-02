El Personero de Medellín oficializó su renuncia al proceso de reelección

Medellín

El Personero de Medellín William Yefer Vivas quien hasta el momento sigue en el cargo y quien en los últimos días ha estado envuelto en varias polémicas por el presunto incremento injustificado de su capital personal y el de su esposa, este miércoles se refirió a este tema y al de la renuncia al concurso de méritos, proceso por el cual pretendía ser reelegido en el cargo.

Inicialmente mediante una carta enviada a la Mesa Directiva del Concejo de Medellín y a la institución universitaria Grancolombiano, esta última quien adelantaba el proceso de selección, informó de manera formal que había tomado la decisión de renunciar al concurso de méritos aduciendo razones familiares, asegura que fue su núcleo el que le solicitó desistir.

“Quiero decir que cuando me presenté a este concurso no tenía ningún tipo de inhabilidad ni incompatibilidad. Cumplí todas las reglas establecidas en la resolución de convocatoria y en el cronograma. Ante los primeros resultados presenté reclamaciones. Reclamaciones que fueron atendidas y favorecieron a todos los participantes del concurso. Eso me llevó a tener una posición destacada. Pero, sin embargo, ante las constantes afirmaciones, ante las constantes presiones que ya rayan con lo físico a mi familia y al suscrito”, aseguró el Personero.

En cuanto a las polémicas en las que se ha visto inmerso en los últimos días como lo es su presunto incremento de capital personal y de su familia, recalcó que está dispuesto a entregar los soportes necesarios que requiera cualquier autoridad. También entregará la documentación necesaria sobre las presuntas irregularidades en varios contratos celebrados por la personería.

“Toda la información, los soportes que contienen nuestros recursos, cómo adquirimos los bienes, estaremos dispuestos a aportarlas a las autoridades cuando quiera de que éstas lo requieran para demostrar la ausencia de alguna ilicitud en el patrimonio que poseemos hoy. Como segundo, en cuanto a la contratación que ha celebrado la Personería Estatal de Medellín, debo decir que todo lo que ha ejecutado la Personería Estatal de Medellín lo ha hecho con cumplimiento estricto de las normas de contratación estatal. Hemos respetado la ley”.

Estas declaraciones las entregó el señor William Jeffer Vivas en una rueda de prensa citada este miércoles con lo que pretende dar claridad a las diferentes polémicas.