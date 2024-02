Soldado muerto por virus respiratorio en Bogotá era oriundo de Sabanalarga, Atlántico

Cristopher Blanco Vásquez, el soldado que murió por virus respiratorio en la Escuela José María Córdova en Bogotá era oriundo de Sabanalarga, Atlántico y hoy será sepultado por sus familiares

El pasado domingo, 28 de enero, Leydis Johana Vásquez, la madre de Christopher Blanco Vásquez lo visitó y evidenció que se encontraba congestionado, pero no tenía gripa, ni fiebre, y el martes en la noche se enteró que lo iban a llevar al dispensario por presentar alta temperatura.

“Lo sentí con congestión en la nariz, nada más, pero me enteré con la novia que lo iban a llevar al dispensario porque le estaba dando fiebre, y le mandaron unos medicamentos que me tocó comprárselo porque allá no se lo dieron”, sostuvo a Caracol Radio.

El cuerpo del joven fue entregado a sus familiares este domingo, de allí lo llevaron a Melgar, Tolima, en donde residen debido al trabajo del esposo de la mujer, pero también estuvieron con algunos familiares y ayer, lunes, lo trasladaron en la noche a Sabanalarga en donde realizarán una misa y será sepultado a las 11:00 de la mañana.

La mujer denunció que, hasta el momento, no le han informado lo sucedido, ni un dictamen médico le han entregado. El joven había ingresado el 13 de enero a la Escuela Militar de Cadetes

“No me han dicho cuánto tiempo llevaba mi hijo enfermo, no me han dicho cuántas veces lo llevaron al dispensario y hasta ayer que nos lo entregaron en la funeraria. No tengo el dictamen médico”, manifestó.

Manifestó que, ella misma le tuvo que enviar unos medicamentos que necesitaba, pero el soldado recaía cuando le pasaba el efecto de las pastillas.

PERIODISTA: Sobre la muerte del soldado se ha indicado que se trataría por Influenza, y es que en la Escuela Militar de Cadetes se ha confirmado un brote de los que hay 101 casos sintomáticos, 98 soldados está en aislamiento y tres están hospitalizadas, de las cuales, dos están en UCI