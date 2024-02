Pánico en Los Caracoles por enjambre de abejas: hay dos hospitalizados y un perro muerto

Con zozobra y miedo, viven los habitantes de la manzana 41 de la primera etapa del barrio Los Caracoles en Cartagena, a raíz de un enjambre de abejas que está situado en el último piso de una edificación abandonada y que fue sellada hace varios meses por la Alcaldía porque pertenecía al denominado Clan Quiroz.

Durante la emisión del Noticiero del Mediodía en la habitual visita de ‘Caracol Radio de Barrio en Barrio’, la comunidad denunció que todas las tardes los animales están al acecho de cualquier vecino que se encuentre en la zona. El miércoles de la semana anterior, el enjambre dejó a dos personas hospitalizadas, una mujer de 69 años y un hombre de 35. De igual forma, una niña de 13 resultó afectada con picaduras, mientras que un perro falleció al ser atacado en plena vía pública.

“Estamos preocupados por todas las afectaciones que tenemos. No hay manera que nadie ingrese al edificio para disolver el enjambre, el miércoles de la semana pasada las abejas atacaron a varias personas, entre ellas una niña de 13 años. También el perro de una vecina falleció, lo peor de todo es que ellas siguen bajando porque después de 4 de la tarde están al acecho de todo el sector. Tenemos que vivir prácticamente encerrados en nuestras casas después de esa hora”, manifestó Katherine Díaz, habitante afectada del barrio Los Caracoles.

El Cuerpo de Bomberos no ha podido disolver el enjambre porque las abejas se encuentran en el último piso de una propiedad privada. Los vecinos argumentaron que el organismo de socorro recomendó a la comunidad radicar cartas a entidades como el EPA Cartagena o la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo, con el propósito de que se dé autorización para ingresar a la edificación en donde están los animales.

“El edificio está sellado ha sido un dolor de cabeza para nosotros. El año pasado primero fueron los indigentes, luego las ratas y ahora las abejas, no sabemos aún qué va a pasar con esta edificación abandonada. Bomberos dice que nos han ayudado en lo que está en sus posibilidades ya que por ser propiedad privada no pueden ingresar. Nos indicaron que debemos radicar querellas, ya hicimos una carta al EPA, pero todavía no hemos recibido ninguna respuesta”, puntualizó Díaz.