“Habrá modificaciones en sanciones con comparendera”: Tránsito municipal

Cúcuta

El secretario de tránsito en la ciudad de Cúcuta Albeiro Bohórquez está pensando en realizar modificaciones al uso de la comparendera que usa la autoridad de tránsito.

Explico el funcionario que “lo que se está pensando es en mayor pedagogía y menos sanción. Si desarrollamos esa conciencia en ese trabajo respetuoso podríamos avanzar.”

Indicó el funcionario que “en esa instrucción que ha dado el alcalde que la comparendera se pueda usar para el castigo para infracciones de norma de tránsito. Y no queremos ver a un policía tomando fotos a diestra y siniestra.Que no haya una persecución sino que se adelanten en esas labores una acción preventiva”.

“Ya que con el castigo de las fotomultas esperamos que los ciudadanos entiendan que las vías públicas no son para parquear. Estamos prestos para dar finalización a los instructivos de la policía a través del convenio para trabajar en ese propósito” dijo el señor Bohórquez.

Y agrego que “estamos buscando recursos porque en mi presupuesto solo dejaron para dos meses de trabajo con el convenio”.

Al mismo tiempo reveló que “en el mes de enero tuvimos 1.900 PQR en el 2023 existieron 29.248 PQR representado en el 70% de lo que le llego a la alcaldía. Se volvió moda que los tramitadores le dijeran al ciudadano que a través de tutela ellos logran hacer la prescripción de las multas, estas están en la ley y con el paso de los años el ciudadano puede solicitar que su multa sea prescrita”.

Finalmente señaló que “esto conllevo a una larga presentación de tutelas que representan el 25% en la oficina y el no tener el musculo para responderlas conllevo a incidentes de desacato. Solo en el mes de enero se lograron responder 107 de desacato y de no hacerlo me tendrían privado de la libertad”.

El secretario de mostró optimista que la ciudadanía pueda entender el mensaje del gobierno municipal para promover más el trabajo preventivo, de buen comportamiento con civismo.