¿Dónde está Petro cuando en Nechí están invadiendo el patrimonio de familias?: propietario

En la noche del jueves 1 de febrero, Alejandro Tirado, propietario de la finca Villa Julia en Nechí, Antioquia, fue víctima de invasión por parte de un grupo de 300 personas que ahora parcelan y destruyen su finca generadora de empleo y comida.

Tal como relató Tirado en 6AM Hoy por Hoy, cuando estaba listo para dormir, el administrador de la finca lo llamó y le comentó de la situación, pero no pudo hacer nada al respecto porque los invasores lo amenazaron con quemar su casa.

“Empieza una de las noches más angustiantes, yo hago la llamada a la alcaldesa, me siento muy respaldado y me pide que al otro día haga la denuncia ante la Inspección de Policía local, pero la gente siguió invadiendo y es un tema muy delicado, es un tema que uno lo vive y trata de entenderlo, pero definitivamente estamos solos”.

Tirado señaló que no es la única persona de la región con este problema, ya que por lo menos otras tres fincas están invadidas: “Parece que son 1.500 invasores (...) Yo me he sentido acompañado por el gobernador de Antioquia, la alcaldesa de Nechí, por el Ejército y la Policía, pero dónde está el presidente, dónde está el amigo Gustavo Petro donde en Nechí está ocurriendo algo que solo es un patrimonio de 3 o 4 familias trabajadoras”.

La víctima agregó que no ha vuelto a Nechí porque no tiene garantías de protección por parte del Gobierno.

Para Tirado, estas invasiones ilegales son asuntos políticos y culpó al presidente Gustavo Petro de invocar esta práctica en los jóvenes: “Seguro hay gente enredada con esos grupos armados, pero eso son ideas políticas. Acá hay un presidente que le está vendiendo a la juventud que robe y mate, y se robe unas tierras”.

Noticia en desarrollo