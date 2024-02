Cerca de 750 docentes provisionales sin trabajo en Cúcuta

Cúcuta

Los docentes provisionales de la ciudad de Cúcuta realizaron un plantón pacífico frente a la Secretaría de Educación municipal exigiendo respuestas a la crisis que atraviesan por su desvinculación laboral.

Son 750 docentes que exigen la realización de una mesa técnica donde sean escuchados los casos puntuales para su respectiva asignación de plazas.

“La Secretaría de Cúcuta no nos da información del por qué en la zona urbana no hubo mesa técnica de retén social explicando por qué algunos de los compañeros que merecen estar allí, no han tenido este derecho, también pedimos que se haga la mesa para mirar los casos donde las plazas de los compañeros no fueron ocupadas por un docente que llegó de concurso pero también el docente provisional está desvinculado” dijo a Caracol Radio Zulay Chacón, representante de los docentes provisionales.

Una de las mayores preocupaciones está relacionada a los problemas de salud de los docentes o sus familiares, tratamientos que han tenido que ser suspendidos.

“Hay mucho desconsuelo porque los compañeros también fueron retirados del sistema de salud, normalmente tienen derecho a tres meses, pero ya fueron desvinculados totalmente, compañeros con hijos con discapacidad y no están en el retén, compañeros con hijos con cáncer, con tratamientos delicados y no tienen servicios de salud” agregó Chacón.

Son algunos casos específicos que requieren con urgencia una solución de la Secretaría de Educación, una respuesta ante esta problemática que está afectando a familias enteras y con una gran cantidad de problemáticas.

“Tengo una niña de cuatro años que fue diagnosticada con sarcoma granulocítico, tiene un trasplante de médula ósea y requiere tratamiento oncológico y al quedar desvinculada, está en riesgo la vida de mi niña” narró la docente Leyla Sánchez.

“Tengo una niña con síndrome de CREST tipo 2 con espectro autista, y estamos desesperados, porque nos quedamos sin trabajo y yo a pesar de la solicitud no fui favorecido con el retén social” dijo el profesor Luis Alberto Contreras.

“Metí un derecho de petición en la Secretaría de Educación, ya que tengo la necesidad de seguir con mi trabajo y recibir la atención por mi glaucoma, tengo otra cirugía programada para este mes y si estoy por fuera de la seguridad social, se me interrumpe la cirugía” contó la profesora Luisa Carolina Sanabria.

La mesa directiva de Asinort se reunió con las autoridades educativas en busca de una solución que alivie los problemas de los docentes provisionales y de los rectores en las instituciones educativas donde hay falta de personal y no se ha podido dar un normal desarrollo del calendario académico.