Cartagenero Jeremaya lanza su sencillo “Aló” para todos sus seguidores

Jeremi Quintana Bello más conocido en la industria musical como ‘’JEREMAYA’', es un artista cartagenero de 19 años que actualmente tiene 4 años de trayectoria musical, sus inicios artísticos han sido con el baile, además de haber sido bailarín y coreógrafo es un cantante urbano, que busca seguir posicionándose como el ‘’El mismo que canta y baila’', un artista de talla nacional e internacional.

Para este 2024, Jeremaya lanza de manera oficial ‘’ALO’', una canción de genero afrobeat que tiene por objetivo llegar al corazón de todos sus seguidores, es producida musicalmente por ‘’Dimelo Jouma’', de la autoría de Jeremaya y junto a él en la interpretación la artista cartagenera ‘’The real Ari’'. Esta gran producción musical cuenta con video oficial en youtube, video filmado en el barrio San Francisco y en una discoteca reconocida de la ciudad, bajo la dirección de Jalfab Montu, junto a Brayan Salcedo y Sebastián Torres.

Jeremaya continuará trabajando este año por seguir complaciendo a todos sus seguidores con mas música, se aproximan dos lanzamientos que complementaran su proceso de posicionamiento, uno denominado ‘’Así paso’' Ft. Altamar y el otro sencillo a lanzar es ‘’LA INDIA’' feat. Davinchi.

‘’Le agradezco infinitamente a Dios y a todas las personas que me apoyan, les pido que sigan disfrutando de mi música, de verdad que infinitas gracias por siempre seguir motivándote y aprovecho y les digo a los jóvenes que no desistan de sus sueños por mas que lo vean difíciles, busquen siempre la manera de salir adelante con cada proyecto que tengan y recuerden que las vibras no mienten’', dijo Jeremaya.