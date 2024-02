Menor de 14 años habría sido abusada en centro del ICBF en Bogotá

Bogotá D.C.

En las últimas horas el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar visitó las instalaciones de la Fundación Educar Colombia en el barrio Ciudad Jardín tras conocerse una denuncia por presunta violencia sexual a una de las adolescentes que se encontraba en la institución.

De acuerdo con el relato de los padres de la víctima, un profesor que cuidaba de ellas en la noche aprovechó para realizar tocamientos indebidos a la menor mientras dormía.

“Empezó a tocarme los senos, primero por encima de la ropa y luego por debajo, yo no sabía qué hacer y me quedé quieta. Luego me bajó el pantalón y me empezó a penetrar” indicó la joven a la Revista Semana.

Según, Milton Forero, director general, con el propósito de garantizar los derechos de 49 niñas y adolescentes que se encuentran bajo protección del ICBF, está revisando cada uno de los casos para tomar medidas contundentes sobre la situación presentada.

El ICBF les comunicó a los padres de familia las acciones que se adelantarán y enfatizó que vigilará rigurosamente a todas las instituciones de protección para velar por la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.