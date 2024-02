Contraloría capacita a alcaldes de Norte de Santander.

Cúcuta

Con el objetivo de dar a conocer cómo se está dando el manejo de los recursos público en la región, desde la Contraloría de Norte de Santander se brindó capacitación a los alcaldes de cada municipio, actores administrativos e institutos descentralizados, instrucciones para manejar las plataformas SIA Observa y SIA Contraloría.

“El contralor se debe a la ciudadanía y nosotros no le estamos llevan información a la ciudadanía, porque los entes o funcionarios no le rinden información a la Contraloría, porque nunca los sancionan, nunca les llaman la atención y no pasa nada” dijo Cesar Lindarte, Contralor en el departamento.

Lindarte argumentó que a raíz de esto se brindó esta capacitación “para que esta información esté al día”.

Resaltó que “cuando hablamos de SIA Observa, los alcaldes y los directores están en la obligación de, tan pronto firmen un contrato, tienen tres días hábiles para subirlo a la plataforma”. De no cumplir con los tiempos estipulados, estas personas acarrearían a sanciones e investigaciones.

Dijo además que la Contraloría diseño un software llamado “De la mano de la comunidad” que, gracias a la instalación de vallas en toda la región, con un código QR, que se podrá escanear para conocer de primera mano cómo se ha ejecutado los recursos en cada territorio.