Santiago Montoya reveló su sufrimiento en los últimos años como futbolista

Santiago Montoya tuvo paso en el fútbol colombiano en equipos como Deportes Tolima, Millonarios, Atlético Bucaramanga y Deportivo Pereira, así como en el extranjero en All Boys (Argentina) Vitoria Guimaraes (Portugal), Vasco Da Gama (Brasil) y su último club, el FC Motagua de Honduras, para el que jugó en 2023. A los 32 años, decidió poner fin a su carrera como jugador, motivado en parte por las malas experiencias que tuvo al final, y se involucró en el mundo de los negocios.

En diálogo con Caracol Deportes, el oriundo de Medellín hizo un repaso a sus últimos años de carrera, donde reveló las malas experiencias que tuvo en Deportivo Pereira y en el Motagua de Honduras. Asimismo, fue consciente al decir que las lesiones “truncaron” sus presentaciones en las temporadas finales.

Mala experiencia en Deportivo Pereira

“Después de Millonarios fui a Bucaramanga, estaba retomando mi nivel por unas lesiones. Ahí no tuve muchos minutos y después fui a Pereira y antes de la llegada de Alejandro Restrepo tuve un inconveniente en el equipo y no me querían pagar el contrato porque no querían contar conmigo. Me tocó quedarme seis meses más, pero no me dejaban entrenar ni jugar, me tenían en un gimnasio, me pagaron todo el tiempo, pero estuve como 4 meses sin jugar”.

“Si me pagaron, pero querían que no volviera más. Les dije que me dieran mis seis meses de contrato y yo no volvía, pero me tuvieron 4 meses de contrato. Yo llamé a la asociación y ahí se pusieron serios, quedando dos meses de contrato, salí del Pereira”.

Motagua, su último club y otro ‘viacrucis’

“Después me salió la oportunidad de Honduras, necesitaba minutos y confianza. Fui y echaron al técnico que me había llevado y el nuevo empezó a decir que él no me había llevado, que no quería contar conmigo y también sin haberme terminado mi contrato me sacaron de allá, allá tuve problemas legales porque me echaron. Llegué acá con mucha tristeza, muy decepcionado con el fútbol, recibí algunas llamadas, pero con pretensiones salariales no muy buenas, entonces decidí estar más pendiente de mis negocios y mis nuevos proyectos”.

¿A qué negocios está dedicado?

“Cuando estaba en Millonarios, cree una constructora pequeña, con la que hicimos varios proyectos pequeños, es algo que hoy me ayuda mucho para mantener mi vida social, con mi familia e ingresos. Ahora tenemos pensado darle aumento con unos socios que estamos consiguiendo, entonces le vamos a dar duro a la construcción. El suegro mío tiene una empresa de confección de ropa y estamos incursionando en ese tema. Queremos empezar una ropa de línea para niño”.

Agradecimiento al fútbol

“Es algo que es muy relativo. Mucha gente se me acerca y me ve en la calle y me dice que qué ha pasado y yo creo que gracias a las buenas inversiones, a lo que me dio la capacidad monetaria del fútbol, sí estuvo muy bien. Vivo agradecido con el fútbol y pude recoger mis frutos, eso me llevó a que hoy en día tuviera otras opciones para seguir trabajando e incursionando en muchos más negocios”.

Las lesiones lo truncaron

“En Tolima fue un balance muy positivo, hice grandes actuaciones y tuve pequeñas lesiones, pero muy mínimas, entonces se podían arreglar. En Millonarios sí tuve lesiones más graves y truncaron ese camino, pero uno muchas veces tiene que aprender de esas experiencias de vida para madurar y cambiar la personalidad. Eso me ayudó a crecer y tener experiencias y recuerdos bonitos de lo que fue el fútbol”.

