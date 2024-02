Jhon Largacha: Millonarios es lo mejor que me ha pasado desde que juego fútbol

Jhon Largacha, joven extremo al servicio de Millonarios, aseguró, en diálogo con El Alargue de Caracol Radio, que estar en el club bogotano es lo mejor que le ha pasado en su carrera deportiva. El araucano también contó lo que le dijo a su mamá tras convertir su primer tanto con el equipo ante Alianza FC.

Largacha explicó que habló con su madre una vez terminó el partido de este miércoles, el cual finalizó 1-1 con su anotación. “Con mi mamá... que muy feliz, que el gol se lo dedicaba a ella y que su hijo se estaba esforzando por darle la vida que se merece”.

El extremo de 20 años agregó que Leonardo Castro ha sido uno de los jugadores que más lo ha aconsejado en el equipo. “Desde que llegué a Millonarios me han tratado siempre de la mejor manera. Los mayores me han dado consejos, Leo es uno con los que más converso, tengo una buena amistad y él me guía. Es como mi guía. Minutos antes me dijo ‘la que le quede, remate’. Por eso cuando el balón me queda ahí yo remato y el primero que me ve es él”.

Mientras que del técnico Alberto Gamero, Largacha destacó. “El profe Gamero, bien. Es un buen profesor, siempre le da las mejores herramientas a uno dentro del campo para poder defender”.

Sobre cómo se dio su arribo al equipo, explicó: “el profe Hernán Pacheco me dijo que iba a rescindir contrato en Bogotá, habló con él, en Millonarios había expectativas de mí y me llevan a Millonarios. Yo llego a Millonarios, estoy con las inferiores mientras me firman contrato, apenas firmó contrato, me suben con el equipo profesional y desde que yo juego eso es de lo mejor que me ha pasado, una de las mejores experiencias en el fútbol”.

Mientras que del apoyo de su familia, dijo: “fíjate que mi mamá no era tan apasionada, ella siempre quiso que estudiara, yo era bueno para el estudio, pero siempre faltaba a clases, porque me quedaba jugando micro y todas esas cosas. Ella a medida que vio que se estaba dando el fruto, que era mi felicidad, que me veía por televisión, ahora último tiene más ese gusto. Que mi mamá me diga a mí que muy feliz de verme jugar y ella llamarme llorando, que se siente muy feliz, es lo mejor que me ha podido pasar. Mi papá, súper bien, la gente del barrio, súper bien”.