Zona insular de Cartagena contará con acueducto: Alcalde entregó proyecto a Minvivienda

Desde la isla Caño del Oro, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, entregó a la Ministra de Vivienda, Catalina Velasco Campuzano, el proyecto “construcción solución definitiva para el suministro de agua potable en la zona insular de Cartagena”.

El proyecto fue elaborado durante 18 meses por Aguas de Cartagena y comprende los diseños, estudios para el acueducto. Será por conducción marina que saldrá desde Mamonal de 4.4 kilometros, ingresando a Caño del Oro y de ahí a unos tanques que bombeará a Bocachica, Punta Arena y Tierrabomba.

“Si este proyecto no es presentado ante el ministerio, el agua no llegará jamás. Vamos por buen camino, porque el proyecto está radicado. Lo más importante es que hay proyecto, voluntad y recursos. Esperamos que Dios nos dé vida para hacer historia por Cartagena”, indicó Turbay.

Por su parte, la ministra indicó que hace dos años tuvo la oportunidad de conocer la isla de Tierrabomba y no es justo que una población de más de 12 mil habitantes no cuenten con el preciado líquido.

“Sabemos lo que implica vivir sin agua y el presidente Gustavo Petro nos ha pedido que dediquemos los esfuerzos en las comunidades donde no hay servicios públicos, por eso estoy yo aquí. No es justo que en una isla no tengan agua para beber”, señaló.

Asimismo, Manuel Vicente Barrera, gerente general de Aguas de Cartagena, manifestó su emoción por este proyecto que le mejorará la calidad de vida a cientos de nativos.

“Más allá de la sentencia que obliga al Distrito, con el apoyo de Aguas de Cartagena y la Gobernación de Bolívar, de resolver el problema del agua en Bocachica, hay un compromiso clarísimo del Ministerio de Vivienda. Es un paso enorme, ahora en adelante nos toca la discusión técnica con el ministerio, hacer unos estudios que nos hizo falta y yo aspiro que no más de dos años ya el agua sea una realidad”.

El paso a seguir con la entrega de la formulación de este proyecto consiste en que el Ministerio de Vivienda lo revise y comience su ejecución.