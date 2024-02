Póngase al día con Tunja y reciba descuentos del 20, 10 y 5% en el Impuesto Predial

Tunja

En entrevista con Caracol Radio, la secretaria de Hacienda de Tunja, Adriana Carolina Gutiérrez Buitrago entregó detalles del calendario tributario que ha definido la alcaldía para este año y los beneficios para los contribuyentes.

Estos son los descuentos por pronto pago. “Hemos definido descuentos del 20%, en el primer trimestre del año, durante abril y mayo será del 10% y durante los meses de junio y julio el descuento será del 5%”, aclaró la funcionaria quien aseguró que la meta de recaudo este año superará la del año pasado.

“En 2023 la meta de recaudo superó los $69.200 millones y esperamos aumentar entre 5 y 10% para este año”.

La secretaria de Hacienda de Tunja, Adriana Carolina Gutiérrez Buitrago recordó que los morosos de años anteriores no tendrán beneficios, hasta el momento no se ha definido. “Los beneficios no cobijan a las personas que tengan deudas de años anteriores”, dijo.

Canales de pago

Este año hay tres canales de pago para que los contribuyentes se pongan al día con el impuesto predial. “De manera virtual el ciudadano puede ingresar al portal tributario del municipio con la cédula de ciudadanía y el código predial que tiene 25 números y cancelar a través de PSE, esto funciona para quienes estén al día, si tiene deudas se debe acercar a la oficina de impuestos”.

Anunció otras formas de ponerse al día con Tunja. “El municipio ha suscrito convenios con Bancolombia y el Banco de Bogotá para que en 22 corresponsales descarguen y paguen el impuesto predial, y para hacerlo deben llevar una factura de años anteriores”.

Y claro usted podrá ir a la oficina de impuestos a reclamar su factura y pagarla en las entidades autorizadas.

La deuda que el municipio de Tunja tiene con los bancos supera los $113.000 millones, según le contó a Caracol Radio, la secretaria de Hacienda, Adriana Carolina Gutiérrez Buitrago.