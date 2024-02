Con acciones de Espacio Público y DATT, continúa intervención integral en Bazurto

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Gerencia de Espacio Público y Movilidad (GEPM), la Secretaría General y el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), inició una intervención integral en el mercado de Bazurto, con el ánimo de transformar este sector en un entorno más amigable para los usuarios, procurando el respeto de todas las normas.

El primer recorrido se focalizó en sectores como la Avenida del Lago, Transversal 22 y Diagonal 22, donde la GEPM adelantó una jornada de sensibilización con los informales, visitantes y conductores que transitan en la zona, todo en aras de una mejor movilidad.

Tannis Puello, gerente de Espacio Público, explicó que en esta primera jornada se invitó a los informales a respetar el espacio de la vía, instrucción que fue acatada favorablemente por un amplio número de vendedores. Asimismo, se inició el diagnóstico de los puntos más críticos para la construcción del proyecto integral de intervención, que estará a cargo de la Secretaría General.

”Como entidad responsable del cuidado y la gestión del espacio público, estamos comprometidos con encontrar soluciones que equilibren los derechos de los vendedores informales con las necesidades de movilidad de la comunidad en general. Y en torno a ello giró esta primera jornada de sensibilización”, afirmó Puello.

Por parte del DATT, la presencia institucional en el mercado de Bazurto comenzó desde el martes 30 de enero. Los agentes recordaron a los conductores el horario de descargue que aplica en la central de abastos, y que no se parqueen en vías principales del sector.

En la madrugada del miércoles, el cuerpo operativo y el director, José Ricaurte, lideraron operativo de control al mal parqueo. Con estas acciones en la vía se busca recuperar espacios para la movilidad de la Avenida del Lago.

Horario de descargue

Según el decreto 0920 de 2015, este es el horario en el que se permite el descargue de productos:La Rampa, de 9:00 am a 5:00 pm; Universal, Megatiendas, Transversal 23, Crisanto Luque ( Calzada Norte), de 1:00 pm a 7:00 am del día siguiente, y Avenida Crisanto Luque, 11:00 pm a 4:00 am del día siguiente. Se invita a los conductores de transporte de carga a tener acciones positivas para mejorar la movilidad en la ciudad.

“Estamos articulados con Gerencia de Espacio Público y Secretaría del Interior, recuperando la movilidad en el sector, orientando el tráfico, despejando algunas zonas y carriles de esta importante vía para Cartagena”, expresó José Ricaurte, director del DATT.