DT de Sao Paulo explicó ausencia y no inscripción de James Rodríguez en el torneo Paulista

James Rodríguez no estuvo con Sao Paulo en el debut en este 2024, donde derrotó 3-1 al Santo André, por la primera fecha del torneo Paulista. Aunque su ausencia ya se conocía, debido a una sobrecarga muscular, la no inscripción del colombiano en el torneo encendió las alarmas de los aficionados.

Thiago Carpini, quien se estrenó como técnico del club en reemplazo de Dorival Júnior, ahora en la selección de Brasil, le salió al paso a las especulaciones y se refirió a la no inscripción del volante colombiano.

James no es el único que no está inscrito en el campeonato, a él se suman Rafinha, Michel Araújo y el ecuatoriano Robert Arboleda, Carpini explicó esta situación. “Es bueno que aclaremos estas situaciones para que no quede nada sin decir. El reglamento de la Federación Paulista permite inscribirse hasta el 16 de febrero. Por eso nos preocupamos de acelerar el proceso de inscripción de los atletas que podrían jugar en la primera ronda”.

“Entonces, partido a partido, es natural que a medida que estas cargas se equilibren y estén disponibles, se registren y participen en el proceso” agregó y añadió: “Era perfectamente normal, no solo James, sino que Michel (Araujo) tampoco estaba inscrito, Rafinha no estaba inscrito, en fin, no quiere decir que no estén (en los planes de Sao Paulo)”.

Y concluyó al respecto: “en cuanto a la inscripción, eso es todo, no tenemos la urgencia, ya que todavía no están dentro de las posibilidades físicas, dentro de lo que aquí en São Paulo tenemos programado para cada uno de los atletas para que actúen con seguridad. Creo que esto es lo más importante”.

Según explica Globo Esporte, Sao Paulo no ha recibido ninguna oferta por James Rodríguez, por lo que el volante colombiano tiene garantizada su continuidad en el club brasileño en el inicio de la presente temporada.