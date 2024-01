¡Pilas! Lo pueden multar si como motociclista no usa chaleco reflectivo en Medellín

Medellín

El uso del chaleco reflectivo para motociclistas ha sido polémica durante los últimos días en Medellín. Esta exigencia de la ley 769 de 2002, aunque lleva más de 20 años, no se ha aplicado de manera tan estricta en el país.

El secretario de Movilidad, Mateo González, manifestó que sigue la misma aplicabilidad de la norma pero no es la prioridad en los temas de movilidad del Valle de Aburrá: " Sabemos que hay temas muchos más importantes que son los que más control ejercemos. Soat, técnico mecánica, licencia de conducción, una moto en buenas condiciones y que tengan casco, pero nuevamente tener un chaleco los protege que en las noches un vehículo los pueda ver. Y no es una exigencia nueva, no es que nunca haya salido de circulación o de vigencia la norma. Desde el 2002 es necesario portar chaleco. Les pedimos a los ciudadanos que por favor lo porten”.

Se hizo un llamado al cuidado para la ciudadanía recordando que el uso del chaleco reflectivo en las motos se debe usar entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. para facilitar la visión en este horario, de lo contrario los agentes de tránsito están en la potestad de poder realizar una multa de 15 salarios mínimos diarios.

Adicional, desde la Secretaría de Movilidad se expuso que en lo que va a corrido del año, van 28 muertos por accidentes viales, de los cuales 14 son motociclistas, por lo que se reitera a la protección y cuidado en las vías.